Японские авто, которые стоит избегать в 2025 году

Названы худшие японские автомобили в 2025 году
Японские автомобили имеют репутацию самых надежных на рынке. Но не каждый автопроизводитель из этой страны выпускает машины, которые редко бывают в мастерской.
Об этом написал GOBankingRates.
Nissan
В этом году Nissan занял последнее место среди японских автопроизводителей в рейтинге надежности от Consumer Reports.
"Автомобили компании имеют проблемы с вариаторной трансмиссией. Владельцы жалуются на дерганье, пробуксовку или необходимость полной замены коробки передач гораздо раньше, чем это необходимо", — отметил эксперт платформы для исследования автомобилей EpicVIN Алекс Блэк.
Infiniti
Бренд Nissan класса люкс Infiniti страдает от всех тех же проблем с надежностью, что и ее материнская компания. В конце концов, Infiniti производятся на тех же заводах Nissan, с использованием одинаковых деталей и процессов. На них просто наносится другой логотип.
"У Infiniti больше проблем, чем у конкурентов в сегменте, особенно с электричеством. Простота конструкции и надежность идут рука об руку, а Infiniti производит более сложные автомобили, чем другие японские бренды", — подчеркнул владелец Silverstone Auto Spa Андрей Смирнов.
В последнем опросе надежности от WhatCar, Nissan занял четвертое место среди наименее надежных автомобильных компаний в мире. Сразу после MG, Alfa Romeo и Vauxhall (Opel).
Mitsubishi
В рейтинге надежности JD Power за 2025 год Mitsubishi заняла последнее место среди японских автопроизводителей.
"У Mitsubishi есть проблемы с устаревшими технологиями и дешевыми компонентами. Многие аналитики утверждают, что они не являются современными, как в плане ходовых качеств, так и в долгосрочной надежности", — прокомментировал Алекс Блэк.
"Автомобили марки вызывают вопросы по качеству сборки, также есть большие проблемы с трансмиссией CVT", — добавил эксперт German Car Depot Алан Гельфанд.
Специалисты советуют держаться подальше от автомобилей Nissan, Infiniti и Mitsubishi. Вместо этого рассмотреть варианты с более рейтинговыми японскими брендами — Toyota, Honda и Subaru.
