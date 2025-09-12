Три найкращі авто з 250 протестованих у 2025 році

2025 Honda Civic Фото: caranddriver.com

Неправильний вибір автомобіля заганяє власника у фінансову яму грошима на зайвий ремонт та високими витратами на пальне та обслуговування. Щоб отримати максимальну віддачу від авто, варто прислухатися до експертки AutoInsurance.org Мелані Массон, яка протестувала понад 250 різних моделей.

Honda Civic

Компактний седан з чудовою паливною ефективністю 3,8 л/100 км у комбінованому циклі для моделей з 1,5-літровим турбодвигуном.

Добре продуманий інтер'єр Civic забезпечує достатньо місця для пасажирів та вантажу. Його висока вартість при перепродажі та низькі витрати на обслуговування роблять його розумним вибором.

"У моделі дуже мало проблем, навіть коли вона досягає великого пробігу. Вони розкішні за бюджетною ціною", — підкреслила Массон.

Honda Odyssey

Фото: caranddriver.com

Просторий салон мінівена забезпечує комфортні місця для восьми пасажирів, а потужний двигун V6 — плавну роботу. Автомобіль добре прослужить понад 320 000 км лише з плановим технічним обслуговуванням.

"Honda Civic та Odyssey — два найнадійніші транспортні засоби. Їхні функції дозволяють водію та пасажирам почуватися в безпеці", — зазначила Массон.

Subaru Outback

Фото: Subaru

Міцний середньорозмірний кросовер з повним приводом. У просторому багажнику поміститься багато вантажу. Subaru також відомий своєю довговічністю — за належного обслуговування він прослужить понад 320 000 км.

"Subaru Outback є чудовою покупкою за свої гроші. Стандартну функцію повного приводу важко перевершити. Інтер’єр має чудовий, зручний дизайн. Це робочі конячки, які надійно служитимуть роками", — підсумувала Массон.