Одинадцять популярних авто, які не варто купувати у 2025 році

2025 Tesla Model X Фото: edmunds.com

Купуючи новий автомобіль, легко захопитися його зовнішнім виглядом або технологіями, але без належної надійності він може швидко стати джерелом проблем. Саме тому, ґрунтуючись на даних про відкликання та скарги власників, ці моделі 2025 року вважаються ненадійними і їх варто уникати.

Про це повідомив Finance Buzz.

1. Kia K5

NHTSA вже оголосила два відкликання, які торкнулися понад 300 000 автомобілів Kia: одне щодо відшаровування покриття заднього скла, а інше — через мерехтіння габаритних вогнів. Додайте до цього щонайменше 16 скарг споживачів, починаючи від проблем з двигуном та закінчуючи електрикою.

2. Kia Telluride

NHTSA відкликала Telluride через відшарування заднього скла, що може становити серйозну небезпеку на дорозі.

3. Rivian R1S

NHTSA зареєструвала щонайменше 28 скарг споживачів на позашляховик. Це точно не та статистика, з якою варто ризикувати, купляючи недешевий автомобіль.

4. Jeep Wrangler

Фото: Jeep

NHTSA зареєструвала скарги щодо рульового керування, електричної системи та проблем з двигуном.

5. Jeep Grand Cherokee

NHTSA зареєструвала щонайменше 12 скарг споживачів, які охоплюють усе: від електричних несправностей до проблем з трансмісією та рульовим керуванням.

6. Land Rover Defender

Надійність є слабким місцем моделі 2025 року. Також NHTSA відкликає автомобілі через несправні ремені безпеки.

7. Tesla Model X

NHTSA вже опублікувала три відкликання щодо: клаксону, камери заднього виду та розриву подушок безпеки під час розгортання.

8. Tesla Model S

NHTSA вже двічі відкликала Model S 2025 року: через камеру заднього виду та подушки безпеки, які можуть розірватися під час розгортання.

9. Porsche Cayenne

Фото: caranddriver.com

Модель 2025 року, швидше за все, стане дорогою реальністю з частими потребами технічного обслуговування та середньою річною вартістю ремонту в 1231 долар.

10. Mazda CX-90

NHTSA оголосила одне відкликання через проблеми з дисплеєм панелі приладів та помилками функцій. Ця програмна помилка може вимкнути розморожувачі, попередження про ремені безпеки або функції монітора з круговим оглядом.

11. Ford Bronco

NHTSA вже оголосила відкликання через від'єднання переднього нижнього важеля керування, що призводить до повної втрати керованості автомобіля.