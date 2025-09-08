Видео
Главная Авто Популярные автомобили, которых стоит избегать в 2025 году

Популярные автомобили, которых стоит избегать в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 15:20
Одиннадцать популярных авто, которые не стоит покупать в 2025 году
2025 Tesla Model X Фото: edmunds.com

Покупая новый автомобиль, легко увлечься его внешним видом или технологиями, но без должной надежности он может быстро стать источником проблем. Именно поэтому, основываясь на данных об отзывах и жалобах владельцев, эти модели 2025 года считаются ненадежными и их стоит избегать.

Об этом сообщил Finance Buzz.

1. Kia K5

NHTSA уже объявила два отзыва, которые коснулись более 300 000 автомобилей Kia: один из-за отслаивания покрытия заднего стекла, а другой — из-за мерцания габаритных огней. Добавьте к этому не менее 16 жалоб потребителей, начиная от проблем с двигателем и заканчивая электричеством.

2. Kia Telluride

NHTSA отозвала Telluride из-за отслоения заднего стекла, что может представлять серьезную опасность на дороге.

3. Rivian R1S

NHTSA зарегистрировала по меньшей мере 28 жалоб потребителей на внедорожник. Это точно не та статистика, с которой стоит рисковать, покупая недешевый автомобиль.

4. Jeep Wrangler

2025 Jeep Wrangler
Фото: Jeep

NHTSA зарегистрировала жалобы относительно рулевого управления, электрической системы и проблем с двигателем.

5. Jeep Grand Cherokee

NHTSA зарегистрировала не менее 12 жалоб потребителей, которые охватывают все: от электрических неисправностей до проблем с трансмиссией и рулевым управлением.

Когда цена ремонта авто начинает превышать его стоимость

Какие двигатели авто потребляют масло, как бешеные

Гибридные автомобили, которые не советуют покупать в 2025 году

6. Land Rover Defender

Надежность является слабым местом модели 2025 года. Также NHTSA отзывает автомобили из-за неисправных ремней безопасности.

7. Tesla Model X

NHTSA уже опубликовала три отзыва по: клаксону, камере заднего вида и разрыву подушек безопасности при развертывании.

8. Tesla Model S

NHTSA уже дважды отозвала Model S 2025 года: из-за камеры заднего вида и подушки безопасности, которые могут разорваться при развертывании.

9. Porsche Cayenne

2025 Porsche Cayenne
Фото: caranddriver.com

Модель 2025 года, скорее всего, станет дорогой реальностью с частыми потребностями технического обслуживания и средней годовой стоимостью ремонта в 1231 доллар.

10. Mazda CX-90

NHTSA объявила один отзыв из-за проблем с дисплеем панели приборов и ошибок функций. Эта программная ошибка может отключить размораживатели, предупреждения о ремнях безопасности или функции монитора с круговым обзором.

11. Ford Bronco

NHTSA уже объявила отзыв из-за отсоединения переднего нижнего рычага управления, что приводит к полной потере управляемости автомобиля.

ремонт Tesla авто Ford Porsche проблемы советы автомобиль
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
