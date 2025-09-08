Одиннадцать популярных авто, которые не стоит покупать в 2025 году

Популярные автомобили, которых стоит избегать в 2025 году
Покупая новый автомобиль, легко увлечься его внешним видом или технологиями, но без должной надежности он может быстро стать источником проблем. Именно поэтому, основываясь на данных об отзывах и жалобах владельцев, эти модели 2025 года считаются ненадежными и их стоит избегать.
Об этом сообщил Finance Buzz.
1. Kia K5
NHTSA уже объявила два отзыва, которые коснулись более 300 000 автомобилей Kia: один из-за отслаивания покрытия заднего стекла, а другой — из-за мерцания габаритных огней. Добавьте к этому не менее 16 жалоб потребителей, начиная от проблем с двигателем и заканчивая электричеством.
2. Kia Telluride
NHTSA отозвала Telluride из-за отслоения заднего стекла, что может представлять серьезную опасность на дороге.
3. Rivian R1S
NHTSA зарегистрировала по меньшей мере 28 жалоб потребителей на внедорожник. Это точно не та статистика, с которой стоит рисковать, покупая недешевый автомобиль.
4. Jeep Wrangler
NHTSA зарегистрировала жалобы относительно рулевого управления, электрической системы и проблем с двигателем.
5. Jeep Grand Cherokee
NHTSA зарегистрировала не менее 12 жалоб потребителей, которые охватывают все: от электрических неисправностей до проблем с трансмиссией и рулевым управлением.
6. Land Rover Defender
Надежность является слабым местом модели 2025 года. Также NHTSA отзывает автомобили из-за неисправных ремней безопасности.
7. Tesla Model X
NHTSA уже опубликовала три отзыва по: клаксону, камере заднего вида и разрыву подушек безопасности при развертывании.
8. Tesla Model S
NHTSA уже дважды отозвала Model S 2025 года: из-за камеры заднего вида и подушки безопасности, которые могут разорваться при развертывании.
9. Porsche Cayenne
Модель 2025 года, скорее всего, станет дорогой реальностью с частыми потребностями технического обслуживания и средней годовой стоимостью ремонта в 1231 доллар.
10. Mazda CX-90
NHTSA объявила один отзыв из-за проблем с дисплеем панели приборов и ошибок функций. Эта программная ошибка может отключить размораживатели, предупреждения о ремнях безопасности или функции монитора с круговым обзором.
11. Ford Bronco
NHTSA уже объявила отзыв из-за отсоединения переднего нижнего рычага управления, что приводит к полной потере управляемости автомобиля.
