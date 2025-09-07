Видео
Когда цена ремонта авто начинает превышать его стоимость

Когда цена ремонта авто начинает превышать его стоимость

Дата публикации 7 сентября 2025 09:45
Когда стоимость ремонта авто начинает превышать его цену
Ремонт автомобиля. Фото: freepik.com

Каждый водитель рано или поздно сталкивается с моментом, когда его автомобиль начинает требовать все больше денег на ремонт. Эксперты из более четырех тысяч автосалонов определили, когда машина превращается из помощника в настоящее испытание для кошелька его владельца.

Об этом написал Autogid.

Зона риска

Исследование показало, что до шести лет эксплуатации автомобили обычно не доставляют владельцу серьезных проблем. После седьмого года около трети автовладельцев сталкиваются с непредсказуемыми поломками. С годами ситуация ухудшается:

  • в 10-12 лет дорогостоящий ремонт требуется уже 36% машин;
  • после 13 лет эта цифра превышает 44%;
  • в 16-20 лет шесть из десяти машин требуют регулярного вложения средств.

Аналогичная ситуация с пробегом. До 100 000 км риск серьезных поломок составляет примерно 21%, после 150 000 км он возрастает до 30%. На отметке 200 000 км вероятность достигает 38%, а когда пробег превышает 300 000 км, каждое второе авто становится зависимым от ремонта.

В Украине значительная часть импортируемых подержанных автомобилей уже имеют пробег более 200 000 км. Ремонт таких машин может стоить от 60 000 до 120 000 грн, что нередко превышает их рыночную стоимость.

Время пришло

Специалисты советуют ориентироваться на правило трети. Если ежегодные расходы на обслуживание превышают 30% рыночной стоимости авто, это верный сигнал, что пора задуматься о продаже.

Еще одним тревожным звоночком является ситуация, когда поломки случаются ежемесячно, или же сумма ремонта приближается к половине текущей стоимости машины.

Чтобы избежать непредвиденных финансовых ударов, эксперты рекомендуют планировать замену автомобиля до того, как он достигнет 13-летнего возраста или пробега в 200 000 км. Такой подход позволит сохранить бюджет и избежать постоянных визитов на СТО.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
