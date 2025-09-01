Определены лучшие малолитражные автомобили: новые и подержанные

Эксперты назвали лучшие малолитражные авто — новые и подержанные
Авторитетное британское издание AutoExpress провело масштабное исследование рынка малолитражных автомобилей и назвало своего фаворита. После жесткой конкуренции со стороны Kia, Renault, Hyundai и Toyota, победителем стал относительно новый Fiat Grande Panda — эта модель покорила экспертов сочетанием стиля, практичности и доступной цены.
Об этом сообщил Express.
Почему Fiat Grande Panda?
Fiat Grande Panda доступен как в гибридной, так и в полностью электрической версиях. Эксперты особо отметили его "крутой дизайн" и доступность.
Также тестировщики были приятно удивлены его внутренним пространством:
- просторный салон для пассажиров, что необычно для автомобиля таких габаритов;
- объемный багажник на 412 литров:
- отличная управляемость — даже на разбитых дорогах во время итальянского тест-драйва Grande Panda демонстрировал уверенное поведение.
"Хотя интерьер Grande Panda, возможно, не такой роскошный, как у Renault 5, он приятный, с яркими цветами и легкочитаемой приборной панелью с двумя экранами. Нам также нравится форма приборной панели", — говорится в сообщении.
Эксперты советуют Opel Corsa
Известный эксперт Майк Брюэр, в видео для журнала Car Dealer Magazine, назвал свой выбор для тех, кто ищет надежное подержанное малолитражное авто — Opel Corsa.
По мнению Брюэра, Corsa со временем "повзрослела" и, несмотря на свои компактные размеры, создает ощущение большего автомобиля. Он отметил высокое качество сборки и отделки, просторный салон и удобный, массивный руль. Хотя он признает, что некоторые материалы в салоне могут быть не премиум-класса, это полностью оправдано, ведь Corsa ориентирована на массовый рынок.
Таким образом, для тех, кто ищет автомобиль прямо с конвейера, Fiat Grande Panda является отличным выбором, а тем, кто предпочитает проверенные временем подержанные модели, Opel Corsa остается надежной и практичной альтернативой.
