Главная Авто Эксперты назвали лучшие малолитражные авто — новые и подержанные

Эксперты назвали лучшие малолитражные авто — новые и подержанные

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 20:40
Определены лучшие малолитражные автомобили: новые и подержанные
Fiat Grande Panda Фото: Fiat

Авторитетное британское издание AutoExpress провело масштабное исследование рынка малолитражных автомобилей и назвало своего фаворита. После жесткой конкуренции со стороны Kia, Renault, Hyundai и Toyota, победителем стал относительно новый Fiat Grande Panda — эта модель покорила экспертов сочетанием стиля, практичности и доступной цены.

Об этом сообщил Express.

Почему Fiat Grande Panda?

Fiat Grande Panda доступен как в гибридной, так и в полностью электрической версиях. Эксперты особо отметили его "крутой дизайн" и доступность.

Также тестировщики были приятно удивлены его внутренним пространством:

  • просторный салон для пассажиров, что необычно для автомобиля таких габаритов;
  • объемный багажник на 412 литров:
  • отличная управляемость — даже на разбитых дорогах во время итальянского тест-драйва Grande Panda демонстрировал уверенное поведение.

"Хотя интерьер Grande Panda, возможно, не такой роскошный, как у Renault 5, он приятный, с яркими цветами и легкочитаемой приборной панелью с двумя экранами. Нам также нравится форма приборной панели", — говорится в сообщении.

Также читайте:

Эксперты советуют Opel Corsa

Вживаний Opel Corsa
Фото: drivelife.co.nz

Известный эксперт Майк Брюэр, в видео для журнала Car Dealer Magazine, назвал свой выбор для тех, кто ищет надежное подержанное малолитражное авто — Opel Corsa.

По мнению Брюэра, Corsa со временем "повзрослела" и, несмотря на свои компактные размеры, создает ощущение большего автомобиля. Он отметил высокое качество сборки и отделки, просторный салон и удобный, массивный руль. Хотя он признает, что некоторые материалы в салоне могут быть не премиум-класса, это полностью оправдано, ведь Corsa ориентирована на массовый рынок.

Таким образом, для тех, кто ищет автомобиль прямо с конвейера, Fiat Grande Panda является отличным выбором, а тем, кто предпочитает проверенные временем подержанные модели, Opel Corsa остается надежной и практичной альтернативой.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
