Как изменились вкусы водителей за 20 лет - рейтинг авто

В течение последних двадцати лет автомобильный рынок претерпел заметные изменения, и это четко видно по рейтингам самых популярных моделей. Если в середине 2000-х лидерами продаж были компактные хэтчбеки вроде VW Golf, Opel Astra и Ford Focus, то сегодня топ-10 возглавляют не только хэтчбеки, но и кроссоверы, которые быстро завоевывают популярность среди покупателей.

В период с 2005 по 2025 год на рынках объединенной Европы (включая Великобританию, Норвегию и Швейцарию) произошли существенные изменения в рейтингах самых популярных моделей. При этом для 2025 года учитывались только данные за первые шесть месяцев года, ведь год еще продолжается.

Если в 2005 году лидером продаж стал Opel Astra, а в топ-10 входили компактные хэтчбеки типа VW Golf, Ford Focus и Peugeot 206, то в 2025 году в десятку самых популярных моделей вошли уже пять кроссоверов. Самой популярной моделью стала Dacia Sandero, второе место занял Renault Clio, а среди лидеров появились такие кроссоверы, как VW T-Roc, VW Tiguan и Dacia/Renault Duster.

Как изменились вкусы водителей за 20 лет

Общая динамика рынка свидетельствует о его некотором замедлении: если в первой половине 2005 года в Европе было продано более 8,5 миллиона новых авто, то за аналогичный период 2025 года — около 5,5 миллиона.

В то же время технологическая революция стимулирует спрос на электрифицированные автомобили. По данным 2025 года, европейцы приобрели почти 2 миллиона гибридов (HEV), около полумиллиона подзарядных гибридов (PHEV) и 870 тысяч электромобилей (BEV), что составляет 15,6% рынка.

