Як змінилися смаки водіїв за 20 років - рейтинг авто

Автомобілі. Фото: AUTO.RIA

Протягом останніх двадцяти років автомобільний ринок зазнав помітних змін, і це чітко видно по рейтингах найпопулярніших моделей. Якщо у середині 2000-х лідерами продажів були компактні хетчбеки на кшталт VW Golf, Opel Astra та Ford Focus, то сьогодні топ-10 очолюють не лише хетчбеки, а й кросовери, які швидко завойовують популярність серед покупців.

У період з 2005 по 2025 рік на ринках об’єднаної Європи (включно з Великою Британією, Норвегією та Швейцарією) відбулися суттєві зміни у рейтингах найпопулярніших моделей. При цьому для 2025 року враховувалися лише дані за перші шість місяців року, адже рік ще триває.

Якщо у 2005 році лідером продажів став Opel Astra, а до топ-10 входили компактні хетчбеки типу VW Golf, Ford Focus та Peugeot 206, то у 2025 році до десятки найпопулярніших моделей увійшли вже п’ять кросоверів. Найпопулярнішою моделлю стала Dacia Sandero, друге місце посів Renault Clio, а серед лідерів з’явилися такі кросовери, як VW T-Roc, VW Tiguan і Dacia/Renault Duster.

Як змінилися смаки водіїв за 20 років

Загальна динаміка ринку свідчить про його певне сповільнення: якщо у першій половині 2005 року в Європі було продано понад 8,5 мільйона нових авто, то за аналогічний період 2025 року — близько 5,5 мільйона.

Водночас технологічна революція стимулює попит на електрифіковані автомобілі. За даними 2025 року, європейці придбали майже 2 мільйони гібридів (HEV), близько пів мільйона підзарядних гібридів (PHEV) та 870 тисяч електромобілів (BEV), що становить 15,6% ринку.

Як змінювався рейтинг найпопулярніших авто Європи протягом 20 років. Фото: AUTO.RIA

