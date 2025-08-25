Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Від Opel до Dacia — як змінилися смаки водіїв за 20 років

Від Opel до Dacia — як змінилися смаки водіїв за 20 років

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 17:14
Як змінилися смаки водіїв за 20 років - рейтинг авто
Автомобілі. Фото: AUTO.RIA

Протягом останніх двадцяти років автомобільний ринок зазнав помітних змін, і це чітко видно по рейтингах найпопулярніших моделей. Якщо у середині 2000-х лідерами продажів були компактні хетчбеки на кшталт VW Golf, Opel Astra та Ford Focus, то сьогодні топ-10 очолюють не лише хетчбеки, а й кросовери, які швидко завойовують популярність серед покупців.

Про це повідомляє портал AUTO.RIA.

Реклама
Читайте також:

Які авто були та є найпопулярнішими

У період з 2005 по 2025 рік на ринках об’єднаної Європи (включно з Великою Британією, Норвегією та Швейцарією) відбулися суттєві зміни у рейтингах найпопулярніших моделей. При цьому для 2025 року враховувалися лише дані за перші шість місяців року, адже рік ще триває.

Якщо у 2005 році лідером продажів став Opel Astra, а до топ-10 входили компактні хетчбеки типу VW Golf, Ford Focus та Peugeot 206, то у 2025 році до десятки найпопулярніших моделей увійшли вже п’ять кросоверів. Найпопулярнішою моделлю стала Dacia Sandero, друге місце посів Renault Clio, а серед лідерів з’явилися такі кросовери, як VW T-Roc, VW Tiguan і Dacia/Renault Duster.

Читайте також:

Електромобіль чи гібридне авто: що краще

Найгірші вживані гібридні автомобілі, які часто ламаються

Як змінилися смаки водіїв за 20 років

Загальна динаміка ринку свідчить про його певне сповільнення: якщо у першій половині 2005 року в Європі було продано понад 8,5 мільйона нових авто, то за аналогічний період 2025 року — близько 5,5 мільйона.

Водночас технологічна революція стимулює попит на електрифіковані автомобілі. За даними 2025 року, європейці придбали майже 2 мільйони гібридів (HEV), близько пів мільйона підзарядних гібридів (PHEV) та 870 тисяч електромобілів (BEV), що становить 15,6% ринку.

Від Opel до Dacia — як змінилися смаки водіїв за 20 років - фото 1
Як змінювався рейтинг найпопулярніших авто Європи протягом 20 років. Фото: AUTO.RIA

Читайте також:

Найкращі гібридні автомобілі у 2025 році

Навіщо виробники навмисно обмежують запас ходу гібридів

рейтинг авто модель автомобіль вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації