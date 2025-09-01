Визначені найкращі малолітражні автомобілі: нові та вживані

Fiat Grande Panda Фото: Fiat

Авторитетне британське видання AutoExpress провело масштабне дослідження ринку малолітражних автомобілів та назвало свого фаворита. Після жорсткої конкуренції з боку Kia, Renault, Hyundai та Toyota, переможцем став відносно новий Fiat Grande Panda — ця модель підкорила експертів поєднанням стилю, практичності та доступної ціни.

Про це повідомив Express.

Чому Fiat Grande Panda?

Fiat Grande Panda доступний як у гібридній, так й у повністю електричній версіях. Експерти особливо відзначили його "крутий дизайн" та доступність.

Також тестувальники були приємно вражені його внутрішнім простором:

просторий салон для пасажирів, що незвично для автомобіля таких габаритів;

об’ємний багажник на 412 літрів:

відмінна керованість — навіть на розбитих дорогах під час італійського тест-драйву Grande Panda демонстрував впевнену поведінку.

"Хоча інтер’єр Grande Panda, можливо, не такий розкішний, як у Renault 5, він приємний, з яскравими кольорами та легкочитаною приладовою панеллю з двома екранами. Нам також подобається форма приладової панелі", — йдеться у повідомленні.

Експерти радять Opel Corsa

Фото: drivelife.co.nz

Відомий експерт Майк Брюер, у відео для журналу Car Dealer Magazine, назвав свій вибір для тих, хто шукає надійне вживане малолітражне авто — Opel Corsa.

На думку Брюера, Corsa з часом "подорослішала" й, попри свої компактні розміри, створює відчуття більшого автомобіля. Він відзначив високу якість збірки та оздоблення, просторий салон та зручне, масивне кермо. Хоча він визнає, що деякі матеріали в салоні можуть бути не преміумкласу, це повністю виправдано, адже Corsa орієнтована на масовий ринок.

Таким чином, для тих, хто шукає автомобіль прямо з конвеєра, Fiat Grande Panda є відмінним вибором, а тим, хто надає перевагу перевіреним часом вживаним моделям, Opel Corsa залишається надійною та практичною альтернативою.