Коли вартість ремонту авто починає перевищувати його ціну

Кожен водій рано чи пізно стикається з моментом, коли його автомобіль починає вимагати все більше грошей на ремонт. Експерти з понад чотирьох тисяч автосалонів визначили, коли машина перетворюється з помічника на справжнє випробування для гаманця його власника.

Про це написав Autogid.

Зона ризику

Дослідження показало, що до шести років експлуатації автомобілі зазвичай не доставляють власнику серйозних проблем. Після сьомого року близько третини автовласників стикаються з непередбачуваними поломками. З роками ситуація погіршується:

у 10-12 років дорогий ремонт потрібен вже 36% машин;

після 13 років ця цифра перевищує 44%;

у 16-20 років шість з десяти машин потребують регулярного вкладення коштів.

Аналогічна ситуація з пробігом. До 100 000 км ризик серйозних поломок становить приблизно 21%, після 150 000 км він зростає до 30%. На позначці 200 000 км ймовірність досягає 38%, а коли пробіг перевищує 300 000 км, кожне друге авто стає залежним від ремонту.

В Україні значна частина вживаних автомобілів, що імпортуються, вже мають пробіг понад 200 000 км. Ремонт таких машин може коштувати від 60 000 до 120 000 грн, що нерідко перевищує їхню ринкову вартість.

Час настав

Фахівці радять орієнтуватися на правило третини. Якщо щорічні витрати на обслуговування перевищують 30% ринкової вартості авто, це вірний сигнал, що час задуматися про продаж.

Ще одним тривожним дзвіночком є ситуація, коли поломки трапляються щомісяця, або ж сума ремонту наближається до половини поточної вартості машини.

Щоб уникнути непередбачених фінансових ударів, експерти рекомендують планувати заміну автомобіля до того, як він досягне 13-річного віку або пробігу у 200 000 км. Такий підхід дозволить зберегти бюджет та уникнути постійних візитів на СТО.