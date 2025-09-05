Двигатели авто, которые съедают слишком много масла

Какие двигатели авто потребляют масло, как бешеные
Чрезмерный расход моторного масла в автомобиле является проблемой, но некоторые производители заявляют, что литр и более на 1000 километров — это вполне нормальной. Такая ситуация не является редкостью, поэтому стоит рассмотреть некоторые из самых известных двигателей, которые отличаются повышенным масляным аппетитом.
Немецкие рекордсмены
Одни из самых проблемных двигателей, которые потребляют чрезмерное количество масла, — агрегаты Volkswagen TSI, выпущенные в период с 2008 по 2012 годы. Моторы объемом 1.4, 1.8 и 2.0 TSI могли расходовать до 1,5 литра на тысячу километров. Причиной стали тонкие поршневые кольца, которые быстро изнашивались, а также неисправный сепаратор масляных паров. Несмотря на это, Volkswagen считал такие показатели в пределах нормы.
Не менее известной проблемой является повышенный расход масла в двигателях BMW N63/S63 до 2013 года. Эти V8, где турбины расположены между цилиндрами, склонны к перегреву. Это приводило к быстрой деградации уплотнений и поршневых колец. Производитель считал приемлемым расход в 1 литр на 1000 км.
Другие производители
Японские двигатели, несмотря на свою репутацию надежных, также не безупречны. Например, моторы Toyota VVT-i объемом 1.4 и 1.8 литра, которые устанавливались в Corolla и Avensis в начале 2000-х, имели проблемы с поршневыми кольцами, что вызывало значительный расход масла. Впрочем, Toyota признала проблему и предоставляла бесплатный ремонт, а в более поздних версиях моторы были доработаны.
Двигатели Honda VTEC отличаются высокой эффективностью, но при динамичной езде могут потреблять до 0,5 литра масла на тысячу километров. Это считается конструктивной особенностью, а не дефектом.
Стоит отметить итальянский агрегат Fiat 1.4 Fire. Хотя эти моторы прочные, их свободная конструкция может приводить к потерям масла. Постоянный контроль уровня масла позволит двигателю беспроблемно пройти сотни тысяч километров. Серьезные проблемы имел Alfa Romeo 2.0 JTS, который из-за недостаточной смазки цилиндров сжигал масло.
Среди французских авто известны своим расходом масла двигатели группы PSA, такие, как 1.6 THP у Peugeot и Citroën. Они могут потреблять около 0,5 литра на 1000 км, особенно при агрессивном стиле вождения.
