Двигатели авто, которые съедают слишком много масла

Механик заливает масло. Фото: freepik.com

Чрезмерный расход моторного масла в автомобиле является проблемой, но некоторые производители заявляют, что литр и более на 1000 километров — это вполне нормальной. Такая ситуация не является редкостью, поэтому стоит рассмотреть некоторые из самых известных двигателей, которые отличаются повышенным масляным аппетитом.

Об этом написал Auto Swiat.

Реклама

Читайте также:

Немецкие рекордсмены

Одни из самых проблемных двигателей, которые потребляют чрезмерное количество масла, — агрегаты Volkswagen TSI, выпущенные в период с 2008 по 2012 годы. Моторы объемом 1.4, 1.8 и 2.0 TSI могли расходовать до 1,5 литра на тысячу километров. Причиной стали тонкие поршневые кольца, которые быстро изнашивались, а также неисправный сепаратор масляных паров. Несмотря на это, Volkswagen считал такие показатели в пределах нормы.

Не менее известной проблемой является повышенный расход масла в двигателях BMW N63/S63 до 2013 года. Эти V8, где турбины расположены между цилиндрами, склонны к перегреву. Это приводило к быстрой деградации уплотнений и поршневых колец. Производитель считал приемлемым расход в 1 литр на 1000 км.

Также читайте:

Способы определения качества моторного масла по цвету

Как проверка масла может убить двигатель авто

Почему турбодвигатели нуждаются в более дорогом моторном масле

Другие производители

Японские двигатели, несмотря на свою репутацию надежных, также не безупречны. Например, моторы Toyota VVT-i объемом 1.4 и 1.8 литра, которые устанавливались в Corolla и Avensis в начале 2000-х, имели проблемы с поршневыми кольцами, что вызывало значительный расход масла. Впрочем, Toyota признала проблему и предоставляла бесплатный ремонт, а в более поздних версиях моторы были доработаны.

Двигатели Honda VTEC отличаются высокой эффективностью, но при динамичной езде могут потреблять до 0,5 литра масла на тысячу километров. Это считается конструктивной особенностью, а не дефектом.

Стоит отметить итальянский агрегат Fiat 1.4 Fire. Хотя эти моторы прочные, их свободная конструкция может приводить к потерям масла. Постоянный контроль уровня масла позволит двигателю беспроблемно пройти сотни тысяч километров. Серьезные проблемы имел Alfa Romeo 2.0 JTS, который из-за недостаточной смазки цилиндров сжигал масло.

Среди французских авто известны своим расходом масла двигатели группы PSA, такие, как 1.6 THP у Peugeot и Citroën. Они могут потреблять около 0,5 литра на 1000 км, особенно при агрессивном стиле вождения.