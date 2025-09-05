Двигуни авто, які з'їдають забагато оливи

Механік заливає оливу. Фото: freepik.com

Надмірна витрата моторної оливи в автомобілі є проблемою, але деякі виробники заявляють, що літр та більше на 1000 кілометрів — це цілком нормальною. Така ситуація не є рідкістю, тому варто розглянути деякі з найвідоміших двигунів, які відрізняються підвищеним масляним апетитом.

Про це написав Auto Swiat.

Реклама

Читайте також:

Німецькі рекордсмени

Одні з найбільш проблемних двигунів, які споживають надмірну кількість оливи, — агрегати Volkswagen TSI, випущені в період з 2008 по 2012 роки. Мотори об'ємом 1.4, 1.8 та 2.0 TSI могли витрачати до 1,5 літра на тисячу кілометрів. Причиною стали тонкі поршневі кільця, які швидко зношувалися, а також несправний сепаратор масляних парів. Попри це, Volkswagen вважав такі показники в межах норми.

Реклама

Не менш відомою проблемою є підвищена витрата оливи у двигунах BMW N63/S63 до 2013 року. Ці V8, де турбіни розташовані між циліндрами, схильні до перегріву. Це призводило до швидкої деградації ущільнень та поршневих кілець. Виробник вважав прийнятною витрату в 1 літр на 1000 км.

Також читайте:

Реклама

Способи визначення якості моторної оливи за кольором

Як перевірка оливи може вбити двигун авто

Чому турбодвигуни потребують дорожчої моторної оливи

Інші виробники

Японські двигуни, попри свою репутацію надійних, також не бездоганні. Наприклад, мотори Toyota VVT-i об'ємом 1.4 та 1.8 літра, що встановлювалися в Corolla та Avensis на початку 2000-х, мали проблеми з поршневими кільцями, що викликало значну витрату мастила. Втім, Toyota визнала проблему й надавала безплатний ремонт, а в пізніших версіях мотори були доопрацьовані.

Двигуни Honda VTEC відрізняються високою ефективністю, але за динамічної їзди можуть споживати до 0,5 літра масла на тисячу кілометрів. Це вважається конструктивною особливістю, а не дефектом.

Варто відзначити італійський агрегат Fiat 1.4 Fire. Хоча ці мотори міцні, їх вільна конструкція може призводити до втрат оливи. Постійний контроль рівня мастила дозволить двигуну безпроблемно пройти сотні тисяч кілометрів. Серйозні проблеми мав Alfa Romeo 2.0 JTS, який через недостатнє змащення циліндрів спалював оливу.

Серед французьких авто відомі своєю витратою мастила двигуни групи PSA, такі як 1.6 THP у Peugeot та Citroën. Вони можуть споживати близько 0,5 літра на 1000 км, особливо за агресивного стилю водіння.