Чому перевірка оливи може вбити двигун авто

Перевірка рівня оливи. Фото: freepik.com

Червона лампочка-маслянка на панелі приладів — це сигнал, який не можна ігнорувати. Але якщо вона загорілася, це вже крайній випадок, який свідчить про критично низький рівень оливи у двигуні. Щоб уникнути серйозних поломок та дорогого ремонту, потрібно регулярно перевіряти рівень мастила самостійно.

Як правильно виміряти рівень оливи у двигуні, написав РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Місце та час

Потрібно поставити авто на рівну горизонтальну поверхню, адже на ухилі показники будуть спотвореними. Можна перевіряти рівень як на холодному, так й на прогрітому двигуні. Після вимкнення двигуна треба зачекати 3-5 хвилин, щоб вся олива стекла в картер. Важливо: ніколи не вимірюйте рівень оливи на двигуні, що працює.

Процедура заміру

Відкрийте капот та знайдіть масляний щуп. Зазвичай він має яскраво-жовту або помаранчеву ручку. Обережно витягніть його й насухо протріть нижній кінець чистою ганчіркою або паперовим рушником. Потім вставте щуп назад до упору і знову витягніть.

Також читайте:

Чи можна звичайну моторну оливу залити в авто з ГБО

Чому турбодвигуни потребують дорожчої моторної оливи

Як дешевий масляний фільтр нищить двигун авто

Оцінка результату

На кінці щупа є мітки MIN та MAX. Рівень оливи повинен знаходитися між цими позначками. В автомобілях, які не мають проблеми з підвищеною витратою оливи, краще тримати рівень ближче до максимуму влітку та ближче до мінімуму взимку.

Якщо двигун споживає забагато мастила, варто підтримувати його рівень ближче до верхньої межі, щоб уникнути оливного голодування.

Долив оливи

Якщо рівень виявився нижчим за норму, необхідно долити оливу. У більшості двигунів різниця між мітками MIN та MAX становить 0,8-1 літра. Доливайте невеликими порціями, періодично перевіряючи рівень.