Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Як перевірка оливи може вбити двигун авто

Як перевірка оливи може вбити двигун авто

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 06:00
Чому перевірка оливи може вбити двигун авто
Перевірка рівня оливи. Фото: freepik.com

Червона лампочка-маслянка на панелі приладів — це сигнал, який не можна ігнорувати. Але якщо вона загорілася, це вже крайній випадок, який свідчить про критично низький рівень оливи у двигуні. Щоб уникнути серйозних поломок та дорогого ремонту, потрібно регулярно перевіряти рівень мастила самостійно.

Як правильно виміряти рівень оливи у двигуні, написав РБК-Україна.

Реклама
Читайте також:

Місце та час

Потрібно поставити авто на рівну горизонтальну поверхню, адже на ухилі показники будуть спотвореними. Можна перевіряти рівень як на холодному, так й на прогрітому двигуні. Після вимкнення двигуна треба зачекати 3-5 хвилин, щоб вся олива стекла в картер. Важливо: ніколи не вимірюйте рівень оливи на двигуні, що працює.

Процедура заміру

Відкрийте капот та знайдіть масляний щуп. Зазвичай він має яскраво-жовту або помаранчеву ручку. Обережно витягніть його й насухо протріть нижній кінець чистою ганчіркою або паперовим рушником. Потім вставте щуп назад до упору і знову витягніть.

Також читайте:

Чи можна звичайну моторну оливу залити в авто з ГБО

Чому турбодвигуни потребують дорожчої моторної оливи

Як дешевий масляний фільтр нищить двигун авто

Оцінка результату

На кінці щупа є мітки MIN та MAX. Рівень оливи повинен знаходитися між цими позначками. В автомобілях, які не мають проблеми з підвищеною витратою оливи, краще тримати рівень ближче до максимуму влітку та ближче до мінімуму взимку.

Якщо двигун споживає забагато мастила, варто підтримувати його рівень ближче до верхньої межі, щоб уникнути оливного голодування.

Долив оливи

Якщо рівень виявився нижчим за норму, необхідно долити оливу. У більшості двигунів різниця між мітками MIN та MAX становить 0,8-1 літра. Доливайте невеликими порціями, періодично перевіряючи рівень.

авто автомобіль перевірки водії Мотор двигун
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації