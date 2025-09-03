Почему проверка масла может убить двигатель авто

Проверка уровня масла. Фото: freepik.com

Красная лампочка-масленка на панели приборов — это сигнал, который нельзя игнорировать. Но если она загорелась, это уже крайний случай, который свидетельствует о критически низком уровне смазки в двигателе. Чтобы избежать серьезных поломок и дорогостоящего ремонта, нужно регулярно проверять уровень масла самостоятельно.

Как правильно измерить уровень масла в двигателе, написал РБК-Украина.

Место и время

Нужно поставить авто на ровную горизонтальную поверхность, ведь на уклоне показатели будут искаженными. Можно проверять уровень как на холодном, так и на прогретом двигателе. После выключения двигателя надо подождать 3-5 минут, чтобы все масло стекла в картер. Важно: никогда не измеряйте уровень масла на работающем двигателе.

Процедура замера

Откройте капот и найдите масляный щуп. Обычно он имеет ярко-желтую или оранжевую ручку. Осторожно извлеките его и насухо протрите нижний конец чистой тряпкой или бумажным полотенцем. Затем вставьте щуп обратно до упора и снова вытащите.

Оценка результата

На конце щупа есть метки MIN и MAX. Уровень масла должен находиться между этими отметками. В автомобилях, которые не имеют проблемы с повышенным расходом масла, лучше держать уровень ближе к максимуму летом и ближе к минимуму зимой.

Если двигатель потребляет много масла, следует поддерживать его уровень ближе к верхней границе, чтобы избежать масляного голодания.

Долив масла

Если уровень оказался ниже нормы, необходимо долить масло. В большинстве двигателей разница между метками MIN и MAX составляет 0,8-1 литра. Доливайте небольшими порциями, периодически проверяя уровень.