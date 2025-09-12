Видео
Главная Авто Водитель протестировала сотни авто и назвала три лучших

Водитель протестировала сотни авто и назвала три лучших

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 06:45
Три лучших авто из 250 протестированных в 2025 году
2025 Honda Civic Фото: caranddriver.com

Неправильный выбор автомобиля загоняет владельца в финансовую яму деньгами на лишний ремонт и высокими затратами на топливо и обслуживание. Чтобы получить максимальную отдачу от авто, стоит прислушаться к эксперту AutoInsurance.org Мелани Массон, которая протестировала более 250 различных моделей.

Об этом написал GOBankingRates.

Honda Civic

Компактный седан с отличной топливной эффективностью 3,8 л/100 км в комбинированном цикле для моделей с 1,5-литровым турбодвигателем.

Хорошо продуманный интерьер Civic обеспечивает достаточно места для пассажиров и груза. Его высокая стоимость при перепродаже и низкие затраты на обслуживание делают его разумным выбором.

"У модели очень мало проблем, даже когда она достигает большого пробега. Они роскошные по бюджетной цене", — подчеркнула Массон.

Honda Odyssey

2025 Honda Odyssey
Фото: caranddriver.com

Просторный салон минивэна обеспечивает комфортные места для восьми пассажиров, а мощный двигатель V6 — плавную работу. Автомобиль хорошо прослужит более 320 000 км только с плановым техническим обслуживанием.

"Honda Civic и Odyssey — два самых надежных транспортных средства. Их функции позволяют водителю и пассажирам чувствовать себя в безопасности", — отметила Массон.

Subaru Outback

2025 Subaru Outback
Фото: Subaru

Крепкий среднеразмерный кроссовер с полным приводом. В просторном багажнике поместится много груза. Subaru также известен своей долговечностью — при должном обслуживании он прослужит более 320 000 км.

"Subaru Outback является отличной покупкой за свои деньги. Стандартную функцию полного привода трудно превзойти. Интерьер имеет отличный, удобный дизайн. Это рабочие лошадки, которые будут надежно служить годами", — подытожила Массон.

авто советы автомобиль полезные советы Honda
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
