Найміцніші дизельні двигуни авто коли-небудь створені

1981 Mercedes 300 D з двигуном OM617. Фото: bringatrailer.com

Дизельні двигуни Cummins 6BT та Mercedes OM617 є одними з найміцніших агрегатів коли–небудь створених. Фахівці жартують, що їх використовуватимуть й через кілька тисяч років для оснащення вінтажних автомобілів.

Що робить ці мотори невбиваними, написав Car Buzz.

Cummins 6BT

Cummins 6BT є частиною 5,9-літрової гілки Cummins серії B. 5.9 також відомий як "12-клапанний", і це був перший мотор цієї серії, який знайшов своє застосування у пікапах, адже від початку був створений для сільськогосподарської техніки.

Двигун використовує систему прямого впорскування під високим тиском Common Rail для розподілу палива та не потребує свічок розжарювання для запуску взимку. Це рядний 6-циліндровий агрегат з чавунними блоком та головками циліндрів. Одним з секретів легендарної надійності серії B є використання розподільного валу з шестернею. Вага двигуна без карбюратора становить близько півтонни.

Dodge Ram оснащувався опціональним двигуном 6BT з 1989 по 1998 рік. За словами користувачів форуму Diesel Truck Resource, пікапи з двигунами Cummins та пробігом понад 800 000 км не є рідкістю, але знайти їх у продажу майже неможливо. Фанати зазначають: "Якщо двигун так довго працює, то чому його не залишити собі".

Mercedes OM617

Виготовлений Daimler-Benz, двигун дебютував у 1974 році та працював до 1991-го. Сам OM617 атмосферний, а модифікація OM617.950 має додатковий турбокомпресор. Мотор має чавунні блок та головки циліндрів, 10 клапанів, ланцюговий привід та рядні паливні помпи Bosch MW.

Шведські військові застосували OM617 у броньованому всюдиході з гусеницями типу снігоходів Bandvagn 206. На цивільних авто агрегат можна знайти в Mercedes 300 D. Це легкове авто називають "найнадійнішим Mercedes з усіх коли-небудь створених".