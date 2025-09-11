Видео
Два дизельных двигателя, которые переживут все автомобили мира

Дата публикации 11 сентября 2025 15:20
Самые прочные дизельные двигатели авто когда-либо созданные
1981 Mercedes 300 D с двигателем OM617. Фото: bringatrailer.com

Дизельные двигатели Cummins 6BT и Mercedes OM617 являются одними из самых прочных агрегатов когда-либо созданных. Специалисты шутят, что их будут использовать и через несколько тысяч лет для оснащения винтажных автомобилей.

Что делает эти моторы неубиваемыми, написал Car Buzz.

Cummins 6BT

Cummins 6BT является частью 5,9-литровой ветки Cummins серии B. 5.9 также известен как "12-клапанный", и это был первый мотор этой серии, который нашел свое применение в пикапах, ведь изначально был создан для сельскохозяйственной техники.

Двигатель использует систему прямого впрыска под высоким давлением Common Rail для распределения топлива и не требует свечей накаливания для запуска зимой. Это рядный 6-цилиндровый агрегат с чугунными блоком и головками цилиндров. Одним из секретов легендарной надежности серии B является использование распределительного вала с шестерней. Вес двигателя без карбюратора составляет около полутонны.

Dodge Ram оснащался опциональным двигателем 6BT с 1989 по 1998 год. По словам пользователей форума Diesel Truck Resource, пикапы с двигателями Cummins и пробегом более 800 000 км не являются редкостью, но найти их в продаже почти невозможно. Фанаты отмечают: "Если двигатель так долго работает, то почему его не оставить себе".

Mercedes OM617

Изготовленный Daimler-Benz, двигатель дебютировал в 1974 году и работал до 1991-го. Сам OM617 атмосферный, а модификация OM617.950 имеет дополнительный турбокомпрессор. Мотор имеет чугунные блок и головки цилиндров, 10 клапанов, цепной привод и рядные топливные помпы Bosch MW.

Шведские военные применили OM617 в бронированном вездеходе с гусеницами типа снегоходов Bandvagn 206. На гражданских авто агрегат можно найти в Mercedes 300 D. Это легковое авто называют "самым надежным Mercedes из всех когда-либо созданных".

авто Mercedes-Benz советы автомобиль Мотор двигатель
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
