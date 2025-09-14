Три худших автомобиля из 250 протестированных машин

Ram 2500/3500 Diesel Фото: topgear.com

Неправильный выбор автомобиля может привести к значительным финансовым затратам на ремонт, обслуживание и топливо. Чтобы не попасть впросак, стоит прислушаться к эксперту AutoInsurance.org Мелани Массон, которая протестировала более 250 различных автомобилей.

Об этом написал GOBankingRates.

Реклама

Читайте также:

Ram 2500/3500 Diesel

Если нужен пикап, стоит дважды подумать перед тем, как выбрать дизельный двигатель RAM 2500 или 3500. Во-первых, он требует более дорогого обслуживания и ремонта. Во-вторых, из-за авто с расчетным расходом топлива от 15,7 л/100 км и более в смешанном цикле владелец будет тратить немалые деньги на заправке.

"Один из худших автомобилей за свои деньги — это дизельный Ram. Запчасти, которые часто выходят из строя, невероятно дорогие. Да и не каждый механик будет работать с дизелем", — подчеркнула Массон.

Также читайте:

Стоит ли купить подержанный Renault Duster

Два дизельных двигателя, которые переживут все автомобили мира

Названы худшие японские автомобили в 2025 году

Land Rover Range Rover

Фото: caranddriver.com

Это, бесспорно, стильный автомобиль, но его обслуживание — настоящий ужас.

"Их начальная цена высока, поэтому можно ожидать надежности. Однако это не так. Они являются одними из наименее надежных транспортных средств, и сильно раздражают, когда начинают ломаться", — отметила Массон.

Ford Focus

Фото: caranddriver.com

Ford Focus является популярным выбором для покупателей автомобилей с ограниченным бюджетом. Но даже за такую цену авто не является удачной покупкой, ведь имеет низкую надежность. Можно получить выгодное предложение, но высокая вероятность дорогостоящего ремонта и низкая стоимость при перепродаже делают это плохим выбором.

"Стоит забыть о Ford Focus. Это тот тип автомобиля, у которого просто много раздражающих проблем", — подытожила Массон.