Худшие подержанные авто, которые не проедут 5000 км после покупки

Худшие подержанные авто, которые не проедут 5000 км после покупки

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 15:20
Десять подержанных авто, которые не проедут 5000 км после покупки
Продажа подержанных автомобилей. Фото: royalcarsdealer.com

Польская компания GetHelp.pl проанализировала жалобы автовладельцев на только что приобретенные подержанные автомобили во время летних каникул, когда водителям пришлось преодолевать большие расстояния за рулем. Результаты оказались неутешительными для некоторых известных брендов.

Об этом сообщил Interia.

Когда и что ломается

Большинство жалоб от новых владельцев подержанных авто поступают в течение месяца после покупки (33%) и после пробега 1000 км (26%). В целом, до 61% всех поломок регистрируется в пределах 5000 км с момента приобретения автомобиля.

Больше всего проблем водители имели с:

  • двигателями (15% всех зарегистрированных неисправностей);
  • кондиционерами и отоплением (14%);
  • системами нейтрализации выхлопных газов (13%).

Десять самых ненадежных марок

  1. Alfa Romeo: 71% поломок;
  2. Mini: 60%;
  3. Fiat: 44%;
  4. Opel: 44%;
  5. Audi: 44%;
  6. Mitsubishi: 44%;
  7. Mercedes-Benz: 43%;
  8. BMW: 42%;
  9. Volkswagen: 41%;
  10. DS: 40%.

Alfa Romeo является безоговорочным лидером по количеству поломок — на 100 проданных автомобилей владельцы сообщили о 71 сломанной машине.

ремонт авто проблемы автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
