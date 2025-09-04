Відео
Чи варто купувати вживані авто з мінімальним пробігом

Дата публікації: 4 вересня 2025 20:40
Вживані авто з мінімальним пробігом: чи варто їх купувати
Автомобілі з пробігом. Фото: wah.ua

На українському авторинку зростає кількість пропозицій машин з мінімальним пробігом. Деякі з них проїхали лише 150-3500 кілометрів, але продаються значно дешевше за нові. Експерти пояснюють, що за цим стоїть.

Про це повідомив UAMotors.

Однією з найпоширеніших причин є продаж машин, які побували в дрібних ДТП. Після якісного косметичного ремонту власники прагнуть швидко продати таке авто, щоб уникнути можливих прихованих дефектів та проблем, які можуть виникнути згодом. Покупець отримує майже нову машину за нижчою ціною, але має бути уважним.

Фінансові труднощі

Багато автомобілів, особливо куплених у кредит, продаються через фінансові проблеми власників. Люди, які не розрахували свої можливості, змушені позбуватися машини, щоб погасити борги або змінити свої життєві плани. Це дає шанс придбати майже новий автомобіль за вигідною ціною.

Авто після тест-драйвів

На ринку представлені автомобілі, які використовувались для тест-драйвів або як демонстраційні зразки. Хоча пробіг у них невеликий, вони вже вважаються вживаними, тому їх продають зі знижкою. Крім того, перекупники нерідко привозять такі авто з-за кордону. Це дозволяє їм пропонувати конкурентну ціну.

Таксопарки та вподобання

Іноді майже нові авто продають таксопарки, якщо моделі виявилися ненадійними або не виправдали очікувань у плані якості. Також власники можуть просто позбуватися машини, яка їм не сподобалася або перестала влаштовувати з особистих причин.

Чи варто купувати

Покупка майже нового автомобіля з мінімальним пробігом може бути вигідною інвестицією, але вимагає ретельного підходу. Важливо перевірити історію машини, щоб уникнути прихованих дефектів. Такий вибір дозволяє значно заощадити, не втрачаючи при цьому якості та комфорту.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
