Подержанные авто с минимальным пробегом: стоит ли их покупать

Автомобили с пробегом. Фото: wah.ua

На украинском авторынке растет количество предложений машин с минимальным пробегом. Некоторые из них проехали всего 150-3500 километров, но продаются значительно дешевле новых. Эксперты объясняют, что за этим стоит.

Об этом сообщил UAMotors.

Автомобили после ДТП

Одной из самых распространенных причин является продажа машин, которые побывали в мелких ДТП. После качественного косметического ремонта владельцы стремятся быстро продать такое авто, чтобы избежать возможных скрытых дефектов и проблем, которые могут возникнуть впоследствии. Покупатель получает почти новую машину по более низкой цене, но должен быть внимательным.

Финансовые трудности

Многие автомобили, особенно купленные в кредит, продаются из-за финансовых проблем владельцев. Люди, которые не рассчитали свои возможности, вынуждены избавляться от машины, чтобы погасить долги или изменить свои жизненные планы. Это дает шанс приобрести почти новый автомобиль по выгодной цене.

Авто после тест-драйвов

На рынке представлены автомобили, которые использовались для тест-драйвов или как демонстрационные образцы. Хотя пробег у них небольшой, они уже считаются подержанными, поэтому их продают со скидкой. Кроме того, перекупщики нередко привозят такие авто из-за границы. Это позволяет им предлагать конкурентную цену.

Таксопарки и предпочтения

Иногда почти новые авто продают таксопарки, если модели оказались ненадежными или не оправдали ожиданий в плане качества. Также владельцы могут просто избавляться от машины, которая им не понравилась или перестала устраивать по личным причинам.

Стоит ли покупать

Покупка почти нового автомобиля с минимальным пробегом может быть выгодной инвестицией, но требует тщательного подхода. Важно проверить историю машины, чтобы избежать скрытых дефектов. Такой выбор позволяет значительно сэкономить, не теряя при этом качества и комфорта.