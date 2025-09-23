Відео
Механік назвав авто, які проїздять 30 років без проблем

Дата публікації: 23 вересня 2025 06:45
Авто, які проїздять 30 років на оригінальних двигуні та трансмісії
2019 Toyota Avalon Фото: edmunds.com

Теоретично будь-яке авто може пробігти 640 000 км та навіть більше, але багато з них вимагатимуть заміни двигуна та трансмісії, й, можливо, не один раз. Однак є машини, які здолають такий пробіг з сертифікатом OEM (виробника оригінального обладнання), за умови належного поводження з ними.

Про це написав GOBankingRates.

Авто з великим пробігом

Автомобільний експерт Кріс Пайл з компанії JustAnswer пояснив, які автомобілі насправді можуть проїхати 640 000 км без необхідності серйозного ремонту двигуна чи трансмісії. За його словами, навіть найнадійніші машини не проїдуть таку відстань без належного догляду та правильних умов водіння.

  • Регулярне водіння авто. "Здійснюйте хоча б одну 30-хвилинну поїздку на тиждень. Короткі поїздки та простій шкідливі для транспортних засобів", — сказав експерт.
  • Правильне обслуговування. "Регулярно міняйте рідини та фільтри. Це звучить просто, але саме стабільність протягом десятиліть відрізняє автомобілі, які здатні на великий пробіг", — порадив Пайл.

Які авто здатні

"Toyota випустила багато довговічних моделей, зокрема Avalon, Tacoma, Sienna та Sequoia", — сказав Пайл.

Ці автомобілі постійно з'являються у списках великих пробігів, позаяк їхні двигуни та трансмісії розроблені для довговічності, а не для максимальної продуктивності.

"Honda Accord, Pilot, Odyssey та Civic", — перерахував надійні моделі Пайл.

Accord та Civic мають багаторічний послужний список високого пробігу. Pilot та Odyssey є втіленням здатності компанії створювати великі довговічні автомобілі, які можуть перевозити сім'ї на сотні тисяч кілометрів.

"Ford F-150 та Expedition", — продовжив Пайл.

F-150 — один з пікапів, який здатний на величезний пробіг. Expedition має значну частину спільного силового агрегату з F-150, що забезпечує йому потенціал довговічності.

"Subaru Outback має поєднання повного приводу та практичного дизайну, що зробило модель популярною серед власників, які користуються транспортними засобами тривалий час", — підкреслив Пайл.

"Hyundai Elantra", — дещо несподівано сказав Пайл. Річ у тім, що новіші автомобілі Hyundai значно покращили надійність порівняно з попередніми поколіннями.

Технічне обслуговування

Навіть найнадійніші автомобілі після 640 000 км пробігу матимуть:

  • шум двигуна та зниження плавності роботи;
  • горіння оливи між змінами;
  • зниження паливної ефективності;
  • не таке чітке перемикання передач;
  • різні зношені елементи, які потребують регулярної заміни.

Річ не у тім, чи виникнуть ці проблеми, а в тому, чи базовий силовий агрегат продовжуватиме працювати, попри це.

Як варто дбати про автомобіль:

  • заміна трансмісійної рідини кожні 48 000−96 000 км;
  • промивка системи охолодження кожні 96 000−160 000 км;
  • заміна гальмівної рідини кожні два-три роки;
  • регулярна заміна повітряного фільтра;
  • заміна ременя ГРМ (якщо є) згідно з інтервалами виробника.

Автор:
Автор:
Сергій Якуба
