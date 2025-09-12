Скільки грошей втрачають водії на скрученому пробігу вживаних авто

Одометр. Фото: autozone.com

У 2024 році європейський ринок вживаних автомобілів оцінювали у 635 000 000 000 євро, але він все ще потерпає від шахрайства. Приблизно 4,9% авто мають скручений пробіг, а 40% — приховані пошкодження.

Про це повідомила компанія carVertical.

Щорічні збитки від шахрайства з пробігом оцінюють у 5 300 000 000 євро. Крім фінансових втрат, прихована історія пошкоджень створює серйозні ризики для безпеки покупців.

Це відбувається через обмежений доступ до інформації. GDPR (Загальний регламент захисту даних) ускладнює обмін даними між компаніями, навіть якщо це не загрожує конфіденційності.

За словами гендиректора carVertical Рокаса Медоніса, боротьба з шахрайством ускладнюється тим, що країни ЄС не завжди обмінюються інформацією про автомобілі, а багато даних про пробіг чи пошкодження не оцифровано. Це шкодить споживачам та прозорому бізнесу.

Багато європейських країн, попри участь у системі обміну даними EUCARIS, обмежують доступ до історії експортованих авто. Цей підхід захищає лише внутрішній ринок, але створює вразливість для іноземних покупців, особливо зі Східної Європи, зокрема України.

Німеччина, найбільший експортер вживаних авто в ЄС, посилаючись на GDPR, обмежує обмін даними. Це ж стосується Бельгії та Нідерландів, які мають ефективні внутрішні системи моніторингу (Car-Pass, Nationale Auto Pas), але не діляться повною інформацією про експортні авто.

Гарний приклад

Проте, в Європі існують вдалі приклади, де прозорість та приватність співіснують. Швеція та Фінляндія знайшли баланс, забезпечивши доступ до даних про історію авто (пробіг, власники, техогляд) навіть після експорту. Їхня практика показує, що прозорість можлива без порушення конфіденційності.

Для боротьби з шахрайством ЄС має впровадити єдину систему обміну даними про транспортні засоби. Це захистить споживачів, відновить довіру та сприятиме розвитку цифрової економіки. За словами Медоніса, головне питання полягає в тому, що важливіше: захист покупців, які хочуть знати реальний стан авто, чи захист продавців, що намагаються приховати важливі факти.