Сколько денег теряют водители на скрученном пробеге подержанных авто

В 2024 году европейский рынок подержанных автомобилей оценивали в 635 000 000 000 евро, но он все еще страдает от мошенничества. Примерно 4,9% авто имеют скрученный пробег, а 40% — скрытые повреждения.

Об этом сообщила компания carVertical.

Ежегодные убытки от мошенничества с пробегом оцениваются в 5 300 000 000 евро. Кроме финансовых потерь, скрытая история повреждений создает серьезные риски для безопасности покупателей.

Это происходит из-за ограниченного доступа к информации. GDPR (Общий регламент защиты данных) затрудняет обмен данными между компаниями, даже если это не угрожает конфиденциальности.

По словам гендиректора carVertical Рокаса Медониса, борьба с мошенничеством осложняется тем, что страны ЕС не всегда обмениваются информацией об автомобилях, а многие данные о пробеге или повреждениях не оцифрованы. Это вредит потребителям и прозрачному бизнесу.

Многие европейские страны, несмотря на участие в системе обмена данными EUCARIS, ограничивают доступ к истории экспортируемых авто. Этот подход защищает только внутренний рынок, но создает уязвимость для иностранных покупателей, особенно из Восточной Европы, в частности Украины.

Германия, крупнейший экспортер подержанных авто в ЕС, ссылаясь на GDPR, ограничивает обмен данными. Это же касается Бельгии и Нидерландов, которые имеют эффективные внутренние системы мониторинга (Car-Pass, Nationale Auto Pas), но не делятся полной информацией об экспортных авто.

Хороший пример

Однако, в Европе существуют удачные примеры, где прозрачность и приватность сосуществуют. Швеция и Финляндия нашли баланс, обеспечив доступ к данным об истории авто (пробег, владельцы, техосмотр) даже после экспорта. Их практика показывает, что прозрачность возможна без нарушения конфиденциальности.

Для борьбы с мошенничеством ЕС должен внедрить единую систему обмена данными о транспортных средствах. Это защитит потребителей, восстановит доверие и будет способствовать развитию цифровой экономики. По словам Медониса, главный вопрос заключается в том, что важнее: защита покупателей, которые хотят знать реальное состояние авто, или защита продавцов, которые пытаются скрыть важные факты.