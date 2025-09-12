Видео
Главная Авто Какие деньги теряют водители на скрученном пробеге б/у авто

Какие деньги теряют водители на скрученном пробеге б/у авто

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 15:20
Сколько денег теряют водители на скрученном пробеге подержанных авто
Одометр. Фото: autozone.com

В 2024 году европейский рынок подержанных автомобилей оценивали в 635 000 000 000 евро, но он все еще страдает от мошенничества. Примерно 4,9% авто имеют скрученный пробег, а 40% — скрытые повреждения.

Об этом сообщила компания carVertical.

Хороший пример

Однако, в Европе существуют удачные примеры, где прозрачность и приватность сосуществуют. Швеция и Финляндия нашли баланс, обеспечив доступ к данным об истории авто (пробег, владельцы, техосмотр) даже после экспорта. Их практика показывает, что прозрачность возможна без нарушения конфиденциальности.

Для борьбы с мошенничеством ЕС должен внедрить единую систему обмена данными о транспортных средствах. Это защитит потребителей, восстановит доверие и будет способствовать развитию цифровой экономики. По словам Медониса, главный вопрос заключается в том, что важнее: защита покупателей, которые хотят знать реальное состояние авто, или защита продавцов, которые пытаются скрыть важные факты.

авто мошенничество проблемы автомобиль подержанные авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
