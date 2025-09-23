Авто, которые проездят 30 лет на оригинальных двигателе и трансмиссии

2019 Toyota Avalon Фото: edmunds.com

Теоретически любое авто может пробежать 640 000 км и даже больше, но многие из них потребуют замены двигателя и трансмиссии, и, возможно, не один раз. Однако есть машины, которые преодолеют такой пробег с сертификатом OEM (производителя оригинального оборудования), при условии надлежащего обращения с ними.

Об этом написал GOBankingRates.

Реклама

Читайте также:

Авто с большим пробегом

Автомобильный эксперт Крис Пайл из компании JustAnswer объяснил, какие автомобили на самом деле могут проехать 640 000 км без необходимости серьезного ремонта двигателя или трансмиссии. По его словам, даже самые надежные машины не проедут такое расстояние без надлежащего ухода и правильных условий вождения.

Регулярное вождение авто. "Совершайте хотя бы одну 30-минутную поездку в неделю. Короткие поездки и простой вредны для транспортных средств", — сказал эксперт.

"Совершайте хотя бы одну 30-минутную поездку в неделю. Короткие поездки и простой вредны для транспортных средств", — сказал эксперт. Правильное обслуживание. "Регулярно меняйте жидкости и фильтры. Это звучит просто, но именно стабильность в течение десятилетий отличает автомобили, которые способны на большой пробег", — посоветовал Пайл.

Какие авто способны

"Toyota выпустила много долговечных моделей, в частности Avalon, Tacoma, Sienna и Sequoia", — сказал Пайл.

Эти автомобили постоянно появляются в списках больших пробегов, поскольку их двигатели и трансмиссии разработаны для долговечности, а не для максимальной производительности.

"Honda Accord, Pilot, Odyssey и Civic",— перечислил надежные модели Пайл.

Accord и Civic имеют многолетний послужной список высокого пробега. Pilot и Odyssey являются воплощением способности компании создавать большие долговечные автомобили, которые могут перевозить семьи на сотни тысяч километров.

"Ford F-150 и Expedition", — продолжил Пайл.

F-150 — один из пикапов, который способен на огромный пробег. Expedition имеет значительную часть общего силового агрегата с F-150, что обеспечивает ему потенциал долговечности.

"Subaru Outback имеет сочетание полного привода и практичного дизайна, что сделало модель популярной среди владельцев, которые пользуются транспортными средствами длительное время", — подчеркнул Пайл.

"Hyundai Elantra", — несколько неожиданно сказал Пайл. Дело в том, что более новые автомобили Hyundai значительно улучшили надежность по сравнению с предыдущими поколениями.

Также читайте:

Худшие подержанные авто, которые не проедут 5000 км после покупки

Какие деньги теряют водители на скрученном пробеге подержанных авто

Стоит ли покупать подержанные авто с минимальным пробегом

Техническое обслуживание

Даже самые надежные автомобили после 640 000 км пробега будут иметь:

шум двигателя и снижение плавности работы;

горение масла между заменами;

снижение топливной эффективности;

не такое четкое переключение передач;

различные изношенные элементы, требующие регулярной замены.

Дело не в том, возникнут ли эти проблемы, а в том, будет ли базовый силовой агрегат продолжать работать, несмотря на это.

Как стоит заботиться об автомобиле: