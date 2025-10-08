Який вживаний Volkswagen є найкращим

2017 Volkswagen Golf Фото: caranddriver.com

Volkswagen має репутацією виробника надійних автомобілів, але не кожна вживана машина варта уваги. Звіт TÜV допомагає визначити, які моделі створюватимуть найменше проблем, демонструючи низький рівень дефектів у різних вікових групах.

Про це повідомив Auto Swiat.

Авто віком 4–5 років

Серед молодших автомобілів VW значно випереджає середній показник дефектів для всієї категорії, який становить 8,9%. Лідирують одразу дві моделі з рівнем дефектів лише 4,2% — це відмінний результат.

На першому місці знаходяться VW Golf Sportsvan та VW T-Roc. Golf Sportsvan вирізняється надійними гальмами, міцним шасі та майже повною відсутністю проблем під час технічного огляду. T-Roc має сильні сторони у точному рульовому керуванні, надійній гальмівній системі та відсутності несправностей з освітленням та електронікою; єдина слабка сторона — твердий пластик у старіших моделях та епізодичний знос гальмівних дисків.

Третє місце посів VW T-Cross з рівнем дефектів 4,6%. У рейтингу також були представлені електричний e-Golf (6-те місце, 5%) та Touareg, якого критикували за часті проблеми з підвіскою.

Авто віком 6–7 років

Загальний середній показник дефектів для цієї вікової групи становить 13,4%. Вибравши будь-яку з семи моделей Volkswagen, є шанс отримати авто з нижчим рівнем відмов.

Абсолютним лідером для клієнтів, які хотіли б мати Volkswagen, залишається VW Golf Sportsvan (3-тє місце), середній рівень браку якого становить лише 7,3%.

Також варто розглянути VW Tiguan (13-те місце) з рівнем дефектів 9,3%. Його сильні сторони — просторий кузов, висока тягова здатність (до 2,5 т) та стійке шасі, проте слабким місцем є швидкий знос гальмівних дисків.

VW Golf (24-те місце) має рівень дефектів 10,8%, вирізняється функціональністю та якістю, але може мати проблеми з пружинами, протіканням амортизаторів та втратою оливи з віком.

Наступні місця посіли Touran (25-е місце, 10,9%), Touareg (30-е місце, 11,5%) та Polo (38-е місце, 12,1%).

Авто віком 8–9 років

Навіть старіші Volkswagen демонструють вищу за середню довговічність. Найбільш яскраво це підтверджують результати VW Golf Sportsvan та VW Golf, які обидва посіли 3-тє місце, проте з різними показниками: VW Golf має рівень дефектів 7,3%, а VW Golf Sportsvan — 10,9%. Обидва показники значно нижчі, ніж середній рівень дефектів для всіх 8-9-річних моделей, який становить 18%. Також у топі VW Touareg (6-те місце) з рівнем дефектів 12,4%.

Найгірші моделі

Варто уникати VW Caddy та VW Sharan, які, незалежно від віку, займають позиції ближче до кінця списку та мають показники надійності вище середнього. VW Passat також не набагато кращий, особливо молодші моделі, які демонструють рівень надійності, ближчий до Caddy та Sharan, ніж до Golf чи Touareg.