Американці назвали авто, які проїдуть 400 000 км без проблем

Американська аналітична платформа iSeeCars дослідила мільйони проданих в США автомобілів, щоб визначити, які марки є найміцнішими і здатні подолати понад 400 000 км без серйозних несправностей. Результати дослідження, попри специфіку американського ринку (домінування позашляховиків та пікапів), демонструють глобальні тенденції надійності.

Очікуваний довгожитель

Явним лідером рейтингу довговічності стала Toyota. Це навряд чи здивує, але 17,8% автомобілів бренду перевищують поріг у 400 000 км. Це в 3,7 раза краще, ніж середній показник на ринку.

Загалом лише чотири бренди зуміли перевищити середній показник довговічності по галузі, який становить 4,8% ймовірності досягнення такої позначки. І всі вони японські:

Toyota Lexus (люксовий бренд Toyota) Honda Acura (люксовий бренд Honda)

Німецькі авто відстають

Результати для європейських, особливо німецьких, марок виявилися гіршими, ніж очікувалося, хоча ці авто часто вважаються еталоном міцності:

Mercedes-Benz посів лише 18-те місце.

посів лише 18-те місце. Porsche — 24-те.

— 24-те. BMW — 26-те.

— 26-те. Volkswagen — 27-ме.

— 27-ме. Audi — лише 28-ме.

При цьому Tesla показала досить гідний результат, хоча автори звіту відзначають, що її моделі, зокрема Model 3, мають труднощі в європейських рейтингах надійності.

Варто зазначити, що найгірші результати в рейтингу показали Maserati та Mini, підтверджуючи, що висока ціна покупки не завжди є гарантією довговічності.