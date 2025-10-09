Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Які автомобілі проїдуть 400 000 км без проблем

Які автомобілі проїдуть 400 000 км без проблем

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 17:30
Американці назвали авто, які проїдуть 400 000 км без проблем
Honda проти Toyota. Фото: drive.com.au

Американська аналітична платформа iSeeCars дослідила мільйони проданих в США автомобілів, щоб визначити, які марки є найміцнішими і здатні подолати понад 400 000 км без серйозних несправностей. Результати дослідження, попри специфіку американського ринку (домінування позашляховиків та пікапів), демонструють глобальні тенденції надійності.

Про це повідомив Auto Swiat.

Реклама
Читайте також:

Очікуваний довгожитель

Явним лідером рейтингу довговічності стала Toyota. Це навряд чи здивує, але 17,8% автомобілів бренду перевищують поріг у 400 000 км. Це в 3,7 раза краще, ніж середній показник на ринку.

Загалом лише чотири бренди зуміли перевищити середній показник довговічності по галузі, який становить 4,8% ймовірності досягнення такої позначки. І всі вони японські:

  1. Toyota
  2. Lexus (люксовий бренд Toyota)
  3. Honda
  4. Acura (люксовий бренд Honda)

Також читайте:

Експерти назвали найкращий вживаний Volkswagen

Чи надійні вживані авто Hyundai після 160 000 км

Скільки коштує обслуговування вживаного Renault Megane в Україні

Німецькі авто відстають

Результати для європейських, особливо німецьких, марок виявилися гіршими, ніж очікувалося, хоча ці авто часто вважаються еталоном міцності:

  • Mercedes-Benz посів лише 18-те місце.
  • Porsche — 24-те.
  • BMW — 26-те.
  • Volkswagen — 27-ме.
  • Audi — лише 28-ме.

При цьому Tesla показала досить гідний результат, хоча автори звіту відзначають, що її моделі, зокрема Model 3, мають труднощі в європейських рейтингах надійності.

Варто зазначити, що найгірші результати в рейтингу показали Maserati та Mini, підтверджуючи, що висока ціна покупки не завжди є гарантією довговічності.

рейтинг Tesla авто BMW Porsche Mercedes-Benz автомобіль Volkswagen Honda Audi Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації