Вживаний Renault Megane: скільки коштує обслуговування в Україні

Обслуговування популярного в Україні Renault Megane третього покоління можна значно здешевити. Яка вартість оригінальних деталей та альтернативних запчастин у середньому ціновому сегменті?

Для прикладу експерти EXIST.UA обрали версію Megane 2012 року випуску з двигуном K9К636. Це 1,5 літровий турбований дизель потужністю 110 к.с., який працює в парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач.

Олива та фільтри

Оливу, масляний повітряний та салонний фільтри варто міняти кожні 10 000 км. Обсяг моторної оливи становить 4,5 л. Тому, слід купити 5-літрову каністру, щоб залишалася ще рідина на долив. Оригінальна олива Renault 5W-30 RN 720 коштує близько 1800 грн. Зекономити без втрати якості можна за допомогою оливи Elf Evolution за 1570 грн.

Оригінальні фільтри коштують: масляний близько 400 грн, повітряний 600 грн, салонний 1635 грн. Альтернативами є масляний фільтр Champion за 200 грн, та повітряний та салонний фільтри Denckermann за 255 грн та 285 грн відповідно.

Renault рекомендує міняти паливний фільтр кожні 60 000 км або раз на чотири роки. Але з огляду на наші умови та якість дизелю, варто це робити кожні 30 000-40 000 км або раз на два роки. Оригінальний фільтр коштує 3000 грн, альтернатива — Febi за 1115 грн.

Гальмівна система

Оригінальні колодки Renault коштують майже 3300 грн Дешевше можна взяти колодки Sungsin за 1100 грн. За гальмівні диски Renault просять 8000 грн за один. Альтернатива — АBS за 1550 грн за штуку.

Це авто потребує гальмівну рідину версії до 4+. Оригінальна рідина коштує 350 грн за півлітрову пляшку, але для заміни знадобиться 800 мл. Тому можна придбати рідину Febi у літровій каністрі за 400 грн. Міняти треба кожні два роки.

Інші рідини та заміни

Оригінальний антифріз Renault тип D коштує 450 грн за літр концентрату, який розводиться в пропорції 1:1. Тобто потрібні чотири каністри (1800 грн). Півторалітрова каністра HEPU коштує 366 грн, відповідно треба взяти їх три (1098 грн).

Повний обсяг заміни трансмісійної оливи становить лише 2 літри. Оригінальну оливу Renault вже зняли з виробництва. Але є Total 75W-80, який коштує лише 350 грн за літр.

Оригінальний комплект ГРМ коштує 5700 грн. Міняти треба кожні 120 000-130 000 або раз на пʼять років. Зекономити можна з брендом Dayco, комплект якого обійдеться 3330 грн. Цей комплект краще міняти одночасно з помпою. Оригінальна коштуватиме 4600 грн, а якісна альтернатива від Febi — 2000 грн.

Акумулятор Renault з технологією EFB на 70 АH, пусковим током 720 А з правим плюсом коштує 7700 грн. Суттєво зекономити можна з АКБ від бренду ERA лише за 3800 грн.

Оригінальні щітки склоочисників коштують 2650 грн за комплект. Або можна купити двірники Bosch за 1150 грн, які будуть терти не гірше.

Отже, оригінальні деталі Renault Megane коштують близько 45 000 грн, альтернативи — 18 000 грн. Тому наскільки дорого обслуговувати автомобіль залежить виключно від водія.