Подержанный Renault Megane: сколько стоит обслуживание в Украине

Обслуживание популярного в Украине Renault Megane третьего поколения можно значительно удешевить. Какова стоимость оригинальных деталей и альтернативных запчастей в среднем ценовом сегменте?

Для примера эксперты EXIST.UA выбрали версию Megane 2012 года выпуска с двигателем K9К636. Это 1,5 литровый турбированный дизель мощностью 110 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Масло и фильтры

Масло, масляный воздушный и салонный фильтры стоит менять каждые 10 000 км. Объем моторного масла составляет 4,5 л. Поэтому, следует купить 5-литровую канистру, чтобы оставалась еще жидкость на долив. Оригинальное масло Renault 5W-30 RN 720 стоит около 1800 грн. Сэкономить без потери качества можно с помощью масла Elf Evolution за 1570 грн.

Оригинальные фильтры стоят: масляный около 400 грн, воздушный 600 грн, салонный 1635 грн. Альтернативами являются масляный фильтр Champion за 200 грн, и воздушный и салонный фильтры Denckermann за 255 грн и 285 грн соответственно.

Renault рекомендует менять топливный фильтр каждые 60 000 км или раз в четыре года. Но учитывая наши условия и качество дизеля, стоит это делать каждые 30 000-40 000 км или раз в два года. Оригинальный фильтр стоит 3000 грн, альтернатива — Febi за 1115 грн.

Тормозная система

Оригинальные колодки Renault стоят почти 3300 грн. Дешевле можно взять колодки Sungsin за 1100 грн. За тормозные диски Renault просят 8000 грн за один. Альтернатива — АBS за 1550 грн за штуку.

Это авто нуждается в тормозной жидкости версии до 4+. Оригинальная жидкость стоит 350 грн за пол-литровую бутылку, но для замены понадобится 800 мл. Поэтому можно приобрести жидкость Febi в литровой канистре за 400 грн. Менять надо каждые два года.

Другие жидкости и замены

Оригинальный антифриз Renault тип D стоит 450 грн за литр концентрата, который разводится в пропорции 1:1. То есть нужны четыре канистры (1800 грн). Полуторалитровая канистра HEPU стоит 366 грн, соответственно надо взять их три (1098 грн).

Полный объем замены трансмиссионного масла составляет всего 2 литра. Оригинальное масло Renault уже сняли с производства. Но есть Total 75W-80, который стоит всего 350 грн за литр.

Оригинальный комплект ГРМ стоит 5700 грн. Менять надо каждые 120 000-130 000 или раз в пять лет. Сэкономить можно с брендом Dayco, комплект которого обойдется в 3330 грн. Этот комплект лучше менять одновременно с помпой. Оригинальная будет стоить 4600 грн, а качественная альтернатива от Febi — 2000 грн.

Аккумулятор Renault с технологией EFB на 70 АН, пусковым током 720 А с правым плюсом стоит 7700 грн. Существенно сэкономить можно с АКБ от бренда ERA всего за 3800 грн.

Оригинальные щетки стеклоочистителей стоят 2650 грн за комплект. Или можно купить дворники Bosch за 1150 грн, которые будут тереть не хуже.

Итак, оригинальные детали Renault Megane стоят около 45 000 грн, альтернативы — 18 000 грн. Поэтому насколько дорого обслуживать автомобиль зависит исключительно от водителя.