Самым продаваемым авто мира стал японский кроссовер

Самым популярным автомобилем мира стал японский кроссовер
Глобальный отчет, агрегирующий регистрационные данные из 162 стран за период с начала года по август 2025 года, показал, что мировой лидер продаж изменился. Toyota RAV4 впервые возглавил рейтинг, подвинув многолетнего первого номера Toyota Corolla.
Об этом сообщил Focus2move.
ТОП-10 самых продаваемых моделей мира
Хотя традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания все еще доминируют, электрические авто демонстрируют стабильный рост. Однако, такие бренды, как Tesla и BYD, столкнулись с вызовами в частности, из-за пробелов в инфраструктуре зарядных станций и проблем с глобальной цепью поставок.
- Toyota RAV4. Эта модель стала новым мировым лидером, поднявшись на 2 позиции с показателем роста продаж +1,1%.
- Toyota Corolla. Опустилась на второе место, зафиксировав снижение спроса на -8,8%.
- Ford F-Series. Поднялся на 1 позицию, демонстрируя значительный рост продаж на +12,2%.
- Tesla Model Y. Ощутимо опустилась на 2 позиции, зафиксировав падение продаж на -11,3%.
- Honda CR-V. Сохраняет свою позицию со стабильным ростом +1%.
- Chevrolet Silverado. Уверенный рост на +6% позволил сохранить позицию.
- Toyota Camry. Модель совершила рывок на 2 позиции, показав один из самых больших ростов в ТОП-10 (+11,8%).
- Hyundai Tucson. Опустился на 1 позицию, несмотря на рост продаж на +3,2%.
- Toyota Hilux. Также опустился на 1 позицию, с незначительным ростом продаж на +0,8%.
- Kia Sportage. Замыкает десятку лидеров с незначительным падением продаж на -0,6%.
Взлет Geely
Отдельного внимания заслуживает модель Geely Xingyuan. Хотя она занимает лишь 114-е место в общем рейтинге, авто продемонстрировало самый большой рывок года, поднявшись сразу на 2181 позицию. Это подтверждает стремительный импульс и амбиции бренда Geely на мировом автомобильном рынке.
