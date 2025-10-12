Видео
Самым популярным автомобилем мира стал японский кроссовер

Дата публикации 12 октября 2025 14:22
Самым продаваемым авто мира стал японский кроссовер
2025 Toyota RAV4 Фото: caranddriver.com

Глобальный отчет, агрегирующий регистрационные данные из 162 стран за период с начала года по август 2025 года, показал, что мировой лидер продаж изменился. Toyota RAV4 впервые возглавил рейтинг, подвинув многолетнего первого номера Toyota Corolla.

Об этом сообщил Focus2move.

Хотя традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания все еще доминируют, электрические авто демонстрируют стабильный рост. Однако, такие бренды, как Tesla и BYD, столкнулись с вызовами в частности, из-за пробелов в инфраструктуре зарядных станций и проблем с глобальной цепью поставок.

  1. Toyota RAV4. Эта модель стала новым мировым лидером, поднявшись на 2 позиции с показателем роста продаж +1,1%.
  2. Toyota Corolla. Опустилась на второе место, зафиксировав снижение спроса на -8,8%.
  3. Ford F-Series. Поднялся на 1 позицию, демонстрируя значительный рост продаж на +12,2%.
  4. Tesla Model Y. Ощутимо опустилась на 2 позиции, зафиксировав падение продаж на -11,3%.
  5. Honda CR-V. Сохраняет свою позицию со стабильным ростом +1%.
  6. Chevrolet Silverado. Уверенный рост на +6% позволил сохранить позицию.
  7. Toyota Camry. Модель совершила рывок на 2 позиции, показав один из самых больших ростов в ТОП-10 (+11,8%).
  8. Hyundai Tucson. Опустился на 1 позицию, несмотря на рост продаж на +3,2%.
  9. Toyota Hilux. Также опустился на 1 позицию, с незначительным ростом продаж на +0,8%.
  10. Kia Sportage. Замыкает десятку лидеров с незначительным падением продаж на -0,6%.

Взлет Geely

Отдельного внимания заслуживает модель Geely Xingyuan. Хотя она занимает лишь 114-е место в общем рейтинге, авто продемонстрировало самый большой рывок года, поднявшись сразу на 2181 позицию. Это подтверждает стремительный импульс и амбиции бренда Geely на мировом автомобильном рынке.

рейтинг Tesla авто Ford автомобиль продажа авто Honda Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
