Найпродаванішим авто світу став японський кросовер

2025 Toyota RAV4 Фото: caranddriver.com

Глобальний звіт, що агрегує реєстраційні дані зі 162 країн за період з початку року по серпень 2025 року, показав, що світовий лідер продажів змінився. Toyota RAV4 вперше очолив рейтинг, посунувши багаторічного першого номера Toyota Corolla.

Про це повідомив Focus2move.

Реклама

Читайте також:

ТОП-10 найпродаваніших моделей світу

Хоча традиційні моделі з двигунами внутрішнього згоряння все ще домінують, електричні авто демонструють стабільне зростання. Проте, такі бренди, як Tesla та BYD, зіткнулися з викликами зокрема, через прогалини в інфраструктурі зарядних станцій та проблеми з глобальним ланцюгом поставок.

Toyota RAV4. Ця модель стала новим світовим лідером, піднявшись на 2 позиції з показником зростання продажів +1,1%. Toyota Corolla. Опустилася на друге місце, зафіксувавши зниження попиту на -8,8%. Ford F-Series. Піднявся на 1 позицію, демонструючи значне зростання продажів на +12,2%. Tesla Model Y. Відчутно опустилася на 2 позиції, зафіксувавши падіння продажів на -11,3%. Honda CR-V. Зберігає свою позицію зі стабільним зростанням +1%. Chevrolet Silverado. Впевнене зростання на +6% дозволило зберегти позицію. Toyota Camry. Модель зробила ривок на 2 позиції, показавши одне з найбільших зростань у ТОП-10 (+11,8%). Hyundai Tucson. Опустився на 1 позицію, попри зростання продажів на +3,2%. Toyota Hilux. Також опустився на 1 позицію, з незначним зростанням продажів на +0,8%. Kia Sportage. Замикає десятку лідерів із незначним падінням продажів на -0,6%.

Також читайте:

Знайшовся кросовер надійніший за Toyota RAV4

Водії назвали найгірші та найкращі авто в експлуатації

Британці назвали найкращі електромобілі у 2025 році

Злет Geely

Окремої уваги заслуговує модель Geely Xingyuan. Хоча вона посідає лише 114-те місце у загальному рейтингу, авто продемонструвало найбільший ривок року, піднявшись одразу на 2181 позицію. Це підтверджує стрімкий імпульс та амбіції бренду Geely на світовому автомобільному ринку.