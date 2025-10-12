Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Найпопулярнішим автомобілем світу став японський кросовер

Найпопулярнішим автомобілем світу став японський кросовер

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 14:22
Найпродаванішим авто світу став японський кросовер
2025 Toyota RAV4 Фото: caranddriver.com

Глобальний звіт, що агрегує реєстраційні дані зі 162 країн за період з початку року по серпень 2025 року, показав, що світовий лідер продажів змінився. Toyota RAV4 вперше очолив рейтинг, посунувши багаторічного першого номера Toyota Corolla.

Про це повідомив Focus2move.

Реклама
Читайте також:

ТОП-10 найпродаваніших моделей світу

Хоча традиційні моделі з двигунами внутрішнього згоряння все ще домінують, електричні авто демонструють стабільне зростання. Проте, такі бренди, як Tesla та BYD, зіткнулися з викликами зокрема, через прогалини в інфраструктурі зарядних станцій та проблеми з глобальним ланцюгом поставок.

  1. Toyota RAV4. Ця модель стала новим світовим лідером, піднявшись на 2 позиції з показником зростання продажів +1,1%.
  2. Toyota Corolla. Опустилася на друге місце, зафіксувавши зниження попиту на -8,8%.
  3. Ford F-Series. Піднявся на 1 позицію, демонструючи значне зростання продажів на +12,2%.
  4. Tesla Model Y. Відчутно опустилася на 2 позиції, зафіксувавши падіння продажів на -11,3%.
  5. Honda CR-V. Зберігає свою позицію зі стабільним зростанням +1%.
  6. Chevrolet Silverado. Впевнене зростання на +6% дозволило зберегти позицію.
  7. Toyota Camry. Модель зробила ривок на 2 позиції, показавши одне з найбільших зростань у ТОП-10 (+11,8%).
  8. Hyundai Tucson. Опустився на 1 позицію, попри зростання продажів на +3,2%.
  9. Toyota Hilux. Також опустився на 1 позицію, з незначним зростанням продажів на +0,8%.
  10. Kia Sportage. Замикає десятку лідерів із незначним падінням продажів на -0,6%.

Також читайте:

Знайшовся кросовер надійніший за Toyota RAV4

Водії назвали найгірші та найкращі авто в експлуатації

Британці назвали найкращі електромобілі у 2025 році

Злет Geely

Окремої уваги заслуговує модель Geely Xingyuan. Хоча вона посідає лише 114-те місце у загальному рейтингу, авто продемонструвало найбільший ривок року, піднявшись одразу на 2181 позицію. Це підтверджує стрімкий імпульс та амбіції бренду Geely на світовому автомобільному ринку.

рейтинг Tesla авто Ford автомобіль продаж авто Honda Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації