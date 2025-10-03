Рейтинг найкращих електромобілів у 2025 році

2026 Kia EV3 Фото: Kia

Оцінка електромобілів проводилася за критеріями: запас ходу, продуктивність, привабливість для водія та співвідношення ціни та якості. Також розглядалися електрокари, які відповідають вимогам сімейного автомобіля, з оптимізацією простору та практичності, а також моделі, що пропонують найсучасніші бортові технології.

Про це написав Autocar.

Реклама

Читайте також:

Kia EV3

Один з найбільш універсальних електрокарів для пересічного водія. Він поєднує практичність, продуктивність та доступність ціни. Акумулятор місткістю 81,4 кВт-год забезпечує запас ходу понад 600 км. Важливо, що це авто з атмосферою, яка змусить людей віком від восьми до 80 років почуватися як вдома, а це відчуття, якого багато електромобілів не можуть досягти.

Також читайте:

Чи варто купити електромобіль з пробігом

Які проблеми у водіїв електромобілів восени

Чи подовжать пільги для електромобілів в Україні

Hyundai Ioniq 5 N

2025 Hyundai Ioniq 5 N Фото: caranddriver.com

Використовуючи двомоторний силовий агрегат, авто видає 641 к.с. та 744 Нм крутного моменту, розганяючись від 0 до 100 км/год за 3,4 секунди. Завдяки акумулятору місткістю 89 кВт-год він проїде до 450 км на одному заряді.

Cupra Born

2025 Cupra Born Фото: caranddriver.gr

Авто має привабливе, збалансоване шасі з заднім приводом, чотири зручні сидіння та пристойний багажник. Він може подолати 350 км реальних подорожей на одному заряді. Крім того, недавно представлений Cupra Born VZ, версія хот-хетча потужністю 322 к.с. та крутним моментом 600 Нм. Вона розганяється від 0 до 100 км/год за 5,7 секунди, що швидше, ніж стандартний Born, більш ніж на секунду.

Також до рейтингу найкращих та рекомендованих електромобілів потрапили: