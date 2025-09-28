Вся правда про електромобілі восени

Дівчина заряджає електромобіль. Фото: freepik.com

З настанням осені власники електромобілів починають помічати певні зміни в роботі своїх транспортних засобів. Хоча електрокари відомі своєю конструктивною простотою порівняно з ДВЗ, вони також мають слабкі місця в умовах холодної та вологої погоди.

До чого мають бути готовими водії електромобілів.

Реклама

Читайте також:

Запас ходу та продуктивність

Зниження ефективності тягової батареї є найпоширенішою осінньо-зимовою проблемою.

Літій-іонні акумулятори, що використовуються в електромобілях, гірше працюють за низьких температур. Холод уповільнює рух іонів усередині електроліту, що зменшує доступну ємність і швидкість віддачі енергії. Як наслідок, запас ходу може тимчасово зменшитися на 10-30%, залежно від моделі та зовнішньої температури.

Восени та взимку значна частина енергії батареї витрачається на обігрів салону та підігрів самої батареї для підтримання оптимальної температури.

Регулярний попередній прогрів автомобіля, коли він ще підключений до зарядного пристрою, значно зменшує витрати енергії батареї під час руху.

Також читайте:

Прорив у зарядці електромобілів: 80% за 10 хвилин

Чи подовжать пільги для електромобілів в Україні

Чому варто купити підзарядний гібрид замість електромобіля

Керування та охолодження

Батарея електромобіля є складною системою, яка потребує постійного контролю.

Система керування акумулятором (BMS) відповідає за моніторинг температури та стану кожної комірки батареї. Різкі перепади температур (особливо при переході від теплих днів до холодних ночей), вологість та експлуатація в нестандартних режимах можуть спричинити помилки в роботі електроніки або датчиків температури, що призводить до некоректного відображення запасу ходу або обмеження потужності.

Хоча системи охолодження/підігріву частіше страждають від перегріву влітку, восени та взимку можуть виникнути проблеми з системою підігріву батареї (теплова помпа або ТЕН). Несправності в цій системі або витік антифризу призводять до того, що батарея залишається холодною, що критично позначається на її продуктивності та швидкості заряджання.

Електроніка та інші компоненти

Вологість, характерна для осіннього періоду, може бути шкідливою для електроніки.