Nissan Leaf 2026 року назвали ідеальним електрокаром для початківців

Nissan Leaf став піонером на ринку електромобілів, завоювавши прихильність завдяки доступності та практичності. Цього року компанія представила нове покоління моделі, що поєднує оновлені технології з простотою використання, адже Nissan прагне, щоб перехід на електрокари був максимально комфортним для всіх водіїв.

Nissan переосмислила свій культовий електромобіль Leaf, представивши модель 2026 року з ключовими інноваціями, які мають на меті зробити перехід на електротягу максимально комфортним.

Одним із найпомітніших нововведень став перехід від традиційного переднього зарядного порту до двопортової системи, розташованої з боків авто. За словами старшого менеджера з технологій електромобілів Nissan Джеффа Тессмера, таке рішення ухвалили для спрощення інженерної конструкції та забезпечення сумісності з різними стандартами.

Автомобіль оснащений портом J1772 для звичайної зарядки змінним струмом та портом Північноамериканського стандарту заряджання (NACS) для швидкої зарядки постійним струмом. Це дозволяє водіям заряджати авто практично будь-де, не використовуючи додаткові адаптери, що значно спрощує досвід для новачків.

Система e-Step

Ще одна важлива зміна стосується гальмівної системи. Замість звичного режиму керування однією педаллю, який викликав суперечливі відгуки, інженери Nissan представили нову систему e-Step.

Вона поєднує механічне гальмування та рекуперацію, забезпечуючи стабільне й передбачуване відчуття, незалежно від рівня заряду акумулятора. Це розвʼязує проблему, коли при повністю зарядженій батареї рекуперація не працює.

Водії також можуть налаштовувати рівень рекуперативного гальмування за допомогою підрульових перемикачів, що дає можливість адаптувати авто під свій стиль водіння.

Загальна філософія нового Leaf полягає в тому, щоб зробити електромобіль знайомим та простим у використанні. Nissan прагне мінімізувати потенційну плутанину та жах, які можуть виникнути у водіїв, що пересідають з бензинових авто.