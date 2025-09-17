Відео
Чому новий Nissan Leaf є ідеальним електрокаром для початківців

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 06:45
Nissan Leaf 2026 року назвали ідеальним електрокаром для початківців
2026 Nissan Leaf Фото: caranddriver.com

Nissan Leaf став піонером на ринку електромобілів, завоювавши прихильність завдяки доступності та практичності. Цього року компанія представила нове покоління моделі, що поєднує оновлені технології з простотою використання, адже Nissan прагне, щоб перехід на електрокари був максимально комфортним для всіх водіїв.

Про це написав Top Speed.

Система e-Step

Ще одна важлива зміна стосується гальмівної системи. Замість звичного режиму керування однією педаллю, який викликав суперечливі відгуки, інженери Nissan представили нову систему e-Step.

Вона поєднує механічне гальмування та рекуперацію, забезпечуючи стабільне й передбачуване відчуття, незалежно від рівня заряду акумулятора. Це розвʼязує проблему, коли при повністю зарядженій батареї рекуперація не працює.

Водії також можуть налаштовувати рівень рекуперативного гальмування за допомогою підрульових перемикачів, що дає можливість адаптувати авто під свій стиль водіння.

Загальна філософія нового Leaf полягає в тому, щоб зробити електромобіль знайомим та простим у використанні. Nissan прагне мінімізувати потенційну плутанину та жах, які можуть виникнути у водіїв, що пересідають з бензинових авто.

авто електрокари автомобіль водії електромобіль Nissan
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
