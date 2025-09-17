Видео
Главная Авто Почему новый Nissan Leaf — идеальный электрокар для начинающих

Почему новый Nissan Leaf — идеальный электрокар для начинающих

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 06:45
Nissan Leaf 2026 года назвали идеальным электрокаром для начинающих
2026 Nissan Leaf Фото: caranddriver.com

Nissan Leaf стал пионером на рынке электромобилей, завоевав расположение благодаря доступности и практичности. В этом году компания представила новое поколение модели, сочетающее обновленные технологии с простотой использования, ведь Nissan стремится, чтобы переход на электрокары был максимально комфортным для всех водителей.

Об этом написал Top Speed.

Двухпортовая зарядка

Nissan переосмыслила свой культовый электромобиль Leaf, представив модель 2026 года с ключевыми инновациями, которые имеют целью сделать переход на электротягу максимально комфортным.

Одним из самых заметных нововведений стал переход от традиционного переднего зарядного порта к двухпортовой системе, расположенной по бокам авто. По словам старшего менеджера по технологиям электромобилей Nissan Джеффа Тессмера, такое решение было принято для упрощения инженерной конструкции и обеспечения совместимости с различными стандартами.

Автомобиль оснащен портом J1772 для обычной зарядки переменным током и портом Североамериканского стандарта зарядки (NACS) для быстрой зарядки постоянным током. Это позволяет водителям заряжать авто практически в любом месте, не используя дополнительные адаптеры, что значительно упрощает опыт для новичков.

Система e-Step

Еще одно важное изменение касается тормозной системы. Вместо привычного режима управления одной педалью, который вызвал противоречивые отзывы, инженеры Nissan представили новую систему e-Step.

Она сочетает механическое торможение и рекуперацию, обеспечивая стабильное и предсказуемое ощущение, независимо от уровня заряда аккумулятора. Это решает проблему, когда при полностью заряженной батарее рекуперация не работает.

Водители также могут настраивать уровень рекуперативного торможения с помощью подрулевых переключателей, что дает возможность адаптировать авто под свой стиль вождения.

Общая философия нового Leaf заключается в том, чтобы сделать электромобиль знакомым и простым в использовании. Nissan стремится минимизировать потенциальную путаницу и ужас, которые могут возникнуть у водителей, пересаживающихся с бензиновых авто.

авто электрокары автомобиль водители електромобиль Nissan
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
