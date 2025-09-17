Nissan Leaf 2026 года назвали идеальным электрокаром для начинающих

2026 Nissan Leaf Фото: caranddriver.com

Nissan Leaf стал пионером на рынке электромобилей, завоевав расположение благодаря доступности и практичности. В этом году компания представила новое поколение модели, сочетающее обновленные технологии с простотой использования, ведь Nissan стремится, чтобы переход на электрокары был максимально комфортным для всех водителей.

Nissan переосмыслила свой культовый электромобиль Leaf, представив модель 2026 года с ключевыми инновациями, которые имеют целью сделать переход на электротягу максимально комфортным.

Одним из самых заметных нововведений стал переход от традиционного переднего зарядного порта к двухпортовой системе, расположенной по бокам авто. По словам старшего менеджера по технологиям электромобилей Nissan Джеффа Тессмера, такое решение было принято для упрощения инженерной конструкции и обеспечения совместимости с различными стандартами.

Автомобиль оснащен портом J1772 для обычной зарядки переменным током и портом Североамериканского стандарта зарядки (NACS) для быстрой зарядки постоянным током. Это позволяет водителям заряжать авто практически в любом месте, не используя дополнительные адаптеры, что значительно упрощает опыт для новичков.

Система e-Step

Еще одно важное изменение касается тормозной системы. Вместо привычного режима управления одной педалью, который вызвал противоречивые отзывы, инженеры Nissan представили новую систему e-Step.

Она сочетает механическое торможение и рекуперацию, обеспечивая стабильное и предсказуемое ощущение, независимо от уровня заряда аккумулятора. Это решает проблему, когда при полностью заряженной батарее рекуперация не работает.

Водители также могут настраивать уровень рекуперативного торможения с помощью подрулевых переключателей, что дает возможность адаптировать авто под свой стиль вождения.

Общая философия нового Leaf заключается в том, чтобы сделать электромобиль знакомым и простым в использовании. Nissan стремится минимизировать потенциальную путаницу и ужас, которые могут возникнуть у водителей, пересаживающихся с бензиновых авто.