Недостатки Nissan Rogue — распространенные проблемы автомобиля

2024 Nissan Rogue. Фото: Nissan

Стильный и мощный кроссовер Nissan Rogue 2024 года значительно улучшен по сравнению с предыдущими выпусками модели. Но это не означает отсутствие недостатков, о которых стоит знать потенциальным покупателям.

Об этом написал Slash Gear.

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Динамики не впечатляют

Несмотря на то, что Nissan Rogue 2024 года хвалили за множество обновленных технологий салона, его стерео не впечатляет. Больший экран информационно-развлекательной системы и добавленная поддержка устройств является преимуществом, но это омрачается качеством стереозвука.

На Reddit водители жалуются, что задние динамики плохо слышно, звук не имеет баланса. Один из автовладельцев признался, что заменил дешевые динамики, но это все равно не улучшило звук из задней части автомобиля.

Фото: Nissan

Неприятности с двигателем

Rogue получил 1,5-литровый турбодвигатель с переменным сжатием с улучшенной топливной эффективностью VC-Turbo. К сожалению, этот мотор стал причиной жалоб.

Когда модель была еще новой, владельцы сообщали, что двигатели страдали от внезапной остановки и даже преждевременной поломки. Один разочарованный водитель на Reddit рассказал, что машина пробежала 12 000 км, а мотор полностью заглох во время езды. Перед тем за рулем чувствовалась неконтролируемая дрожь. После этого двигатель даже не включался.

Впрочем, некоторые поклонники Nissan Rogue отметили, что лишь несколько автомобилей сообщили об этих больших проблемах двигателя. Возможно, это не распространенное явление, но о нем стоит знать.

Ненадежная трансмиссия

Существуют проблемы с трансмиссией, о которых сообщают владельцы Nissan Rogue в течение многих лет. Наибольшие жалобы на вариатор (CVT), который обычно при ускорении скользит, дергается и вздрагивает. В основном это возникает из-за того, что ремень и система шкива CVT не имеют должного натяжения или выравнивания.

Для нескольких последних моделей Nissan Rogue начал использовать трансмиссию с цепным приводом CVT-X. Пока что жалоб по этой коробке не было, что может означать решение проблемы. По крайней мере сотрудник Nissan заверил клиентов на Reddit: "90% проблем с CVT исчезли".

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