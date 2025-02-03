Три главные неисправности Nissan Frontier

Nissan Frontier. Фото: motorbiscuit.com

Среднеразмерный пикап Nissan Frontier считается одним из лучших автомобилей в своем классе. Но это не значит, что он не имеет проблем, в частности многие автолюбители жаловались на индикатор проверки двигателя, смешивание охлаждающей жидкости с трансмиссионной и посторонние шумы в моторе.

Об этом написал Slash Gear.

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Индикатор проверки двигателя

Этот индикатор (CEL) является частью бортовой системы диагностики Frontier. Водители жалуются на неисправные датчики уровня топлива, вентиляционных клапанов бачка EVAP (системы контроля выбросов испарения) и забитые клапаны EGR (рециркуляции выхлопных газов).

Смешение жидкостей

Часто смешиваются охлаждающая и трансмиссионные жидкости. Это случается, когда камера охлаждения трансмиссионной жидкости радиатора выходит из строя, трансмиссионное масло вытекает в части радиатора, которые циркулируют охлаждающей жидкостью двигателя, и наоборот. Из-за этого происходит повреждение коробки передач.

Неисправности двигателя

Странное жужжание из передней части двигателя часто возникает из-за чрезмерной слабости цепи газораспределительного механизма мотора. Ремонт неисправности включает замену цепей ГРМ и натяжителя, а также полную замену моторного масла для удаления любого мусора из масляного поддона.

Также жаловались на то, что двигатель может заглохнуть или не запуститься из-за ржавого или изношенного вала распределителя. Это легко устраняется путем замены детали.

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