Три головні несправності Nissan Frontier

Nissan Frontier. Фото: motorbiscuit.com

Середньорозмірний пікап Nissan Frontier вважається одним з найкращих автомобілів у своєму класі. Але це не означає, що він не має проблем, зокрема багато автолюбителів скаржилися на індикатор перевірки двигуна, змішування охолоджувальної рідини з трансмісійною та сторонні шуми у моторі.

Про це написав Slash Gear.

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Індикатор перевірки двигуна

Цей індикатор (CEL) є частиною бортової системи діагностики Frontier. Водії скаржаться на несправні датчики рівня палива, вентиляційних клапанів бачка EVAP (системи контролю викидів випаровування) та забиті клапани EGR (рециркуляції вихлопних газів).

Змішання рідин

Часто змішуються охолоджувальна та трансмісійні рідини. Це трапляється, коли камера охолодження трансмісійної рідини радіатора виходить з ладу, трансмісійна олива витікає в частини радіатора, які циркулюють охолоджувальною рідиною двигуна, й навпаки. Через це відбувається пошкодження коробки передач.

Несправності двигуна

Дивне дзижчання з передньої частини двигуна часто виникає через надмірну слабину ланцюга газорозподільного механізму мотора. Ремонт несправності включає заміну ланцюгів ГРМ та натягачів, а також повну заміну моторної оливи для видалення будь-якого сміття з масляного піддона.

Також скаржилися на те, що двигун може заглухнути або не запуститися через іржавий або зношений вал розподільника. Це легко усувається шляхом заміни деталі.

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