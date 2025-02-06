Недоліки Nissan Rogue — які поширені проблеми автомобіля

2024 Nissan Rogue. Фото: Nissan

Стильний та потужний кросовер Nissan Rogue 2024 року значно покращений порівняно з попередніми випусками моделі. Але це не означає відсутність недоліків, про які варто знати потенційним покупцям.

Про це написав Slash Gear.

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Динаміки не вражають

Попри те, що Nissan Rogue 2024 року хвалили за безліч оновлених технологій салону, його стерео не вражає. Більший екран інформаційно-розважальної системи та додана підтримка пристроїв є перевагою, але це затьмарюється якістю стереозвуку.

На Reddit водії скаржаться, що задні динаміки погано чути, звук не має балансу. Один з автовласників зізнався, що замінив дешеві динаміки, але це все одно не покращило звук з задньої частини автомобіля.

Фото: Nissan

Негаразди з двигуном

Rogue отримав 1,5-літровий турбодвигун зі змінним стисненням з покращеною паливною ефективністю VC-Turbo. На жаль, цей мотор став причиною скарг.

Коли модель була ще новою, власники повідомляли, що двигуни страждали від раптової зупинки та навіть передчасної поломки. Один розчарований водій на Reddit розповів, що машина пробігла 12 000 км, а мотор повністю заглух під час їзди. Перед тим за кермом відчувалося неконтрольованого тремтіння. Після цього двигун навіть не вмикався.

Втім, деякі шанувальники Nissan Rogue відзначили, що лише кілька автомобілів повідомили про ці великі проблеми двигуна. Можливо, це не поширене явище, але про нього варто знати.

Ненадійна трансмісія

Існують проблеми з трансмісією, про які повідомляють власники Nissan Rogue протягом багатьох років. Найбільші скарги на варіатор (CVT), який зазвичай під час прискорення ковзає, смикається та здригається. В основному це виникає через те, що ремінь та система шківа CVT не мають належного натягу або вирівнювання.

Для кількох останніх моделей Nissan Rogue почав використовувати трансмісію з ланцюговим приводом CVT-X. Поки що скарг щодо цієї коробки не було, що може означати розв’язання проблеми. Принаймні співробітник Nissan запевнив клієнтів на Reddit: "90% проблем з CVT зникли".

Раніше ми писали про поширені проблеми пікапа Nissan Frontier. Також повідомлялося, як Nissan вдалося перевершити Toyota.