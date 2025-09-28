Вся правда об электромобилях осенью

Девушка заряжает электромобиль. Фото: freepik.com

С наступлением осени владельцы электромобилей начинают замечать определенные изменения в работе своих транспортных средств. Хотя электрокары известны своей конструктивной простотой по сравнению с ДВС, они также имеют слабые места в условиях холодной и влажной погоды.

К чему должны быть готовы водители электромобилей.

Запас хода и производительность

Снижение эффективности тяговой батареи является самой распространенной осенне-зимней проблемой.

Литий-ионные аккумуляторы, используемые в электромобилях, хуже работают при низких температурах. Холод замедляет движение ионов внутри электролита, что уменьшает доступную емкость и скорость отдачи энергии. Как следствие, запас хода может временно уменьшиться на 10-30%, в зависимости от модели и внешней температуры.

Осенью и зимой значительная часть энергии батареи расходуется на обогрев салона и подогрев самой батареи для поддержания оптимальной температуры.

Регулярный предварительный прогрев автомобиля, когда он еще подключен к зарядному устройству, значительно уменьшает расход энергии батареи во время движения.

Управление и охлаждение

Батарея электромобиля является сложной системой, которая требует постоянного контроля.

Система управления аккумулятором (BMS) отвечает за мониторинг температуры и состояния каждой ячейки батареи. Резкие перепады температур (особенно при переходе от теплых дней к холодным ночам), влажность и эксплуатация в нестандартных режимах могут вызвать ошибки в работе электроники или датчиков температуры, что приводит к некорректному отображению запаса хода или ограничению мощности.

Хотя системы охлаждения/подогрева чаще страдают от перегрева летом, осенью и зимой могут возникнуть проблемы с системой подогрева батареи (тепловой насос или ТЭН). Неисправности в этой системе или утечка антифриза приводят к тому, что батарея остается холодной, что критически сказывается на ее производительности и скорости зарядки.

Электроника и другие компоненты

Влажность, характерная для осеннего периода, может быть вредной для электроники.