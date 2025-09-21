Видео
Главная Авто Продлят ли льготы для электромобилей в Украине

Продлят ли льготы для электромобилей в Украине

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 09:45
Льготы для электромобилей в Украине: есть ли шанс продлить
Электромобиль. Фото: freepik.com

В Украине снова активизировались дискуссии о продлении льготных условий для импорта электромобилей. А на днях стали известны масштабы этих преференций в денежном измерении.

Об этом сообщил AUTO-Consulting.

Значительные налоговые потери

В прошлом году, по данным Государственной налоговой и таможенной служб, бюджет Украины недополучил 10 600 000 000 грн только за счет освобождения от НДС на импорт электрокаров. Кроме того, импортеры электромобилей пользуются и другими льготами:

  1. Нулевая ввозная пошлина.
  2. Сниженный акциз: 1 евро за каждый кВт-ч емкости аккумулятора.
  3. Освобождение от сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации, действующее бессрочно.

Дополнительно, электромобили не платят налог на содержание дорог, так как он заложен в стоимость топлива.

Таким образом, государственное стимулирование, которое осуществляется за счет налоговых поступлений, позволило сформировать парк из 182 000 электрокаров в Украине. Но этот показатель составляет лишь около 1,5% от общего количества авто в Украине.

Экономические аспекты

Генеральный директор и совладелец группы компаний VIDI Александр Джуринский в интервью NV Бизнес отметил, что в условиях, когда больницы работают на дизельных генераторах, а энергосистема перегружена, льготы на растаможку электромобилей выглядят странно.

Джуринский напоминает, что производство электрокаров сопровождается значительными выбросами CO2, а утилизация батарей является сложной и опасной проблемой, которая пока не имеет системного решения в Украине.

Кроме того, он отмечает, что льготы привели к засилью дешевого серого импорта, что вытесняет рынок новых автомобилей и вызывает манипуляции с ценами.

Один из ключевых экономических недостатков, по мнению Джуринского, заключается в том, что электромобили не платят акцизный налог с топлива, который является важным источником финансирования дорожного ремонта. При этом, тяжелые электрокары так же изнашивают дороги.

Власть и оппозиция

Глава финансового и налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев не поддерживает идею продления льгот, считая их экономически необоснованными. В комментарии NV Бизнес он заявил, что законопроекты о продлении льгот не имеют шансов на принятие.

В то же время, оппозиционные депутаты подали законопроекты о продлении льгот. Один из их лоббистов, Алексей Рябчин, считает, что шансы на положительное решение все еще есть. Он призывает сторонников льгот не сдаваться и повторить успешный опыт 2017 года, когда им удалось убедить власть в необходимости отмены НДС для электромобилей.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
