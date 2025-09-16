Видео
Почему Toyota, Subaru и Lexus остановили продажу электромобилей

Почему Toyota, Subaru и Lexus остановили продажу электромобилей

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 06:00
Toyota, Subaru и Lexus прекратили продажи электромобилей: какие причины
2023 Subaru Solterra Фото: Subaru

Toyota, Subaru и Lexus отзывают почти 100 000 электромобилей. Это касается моделей, выпущенных с 2023 по 2025 год: Toyota bZ4X, Subaru Solterra и Lexus RZ. Также приостанавливаются продажи авто, находящихся в дилерских центрах.

Об этом сообщил Autodosug.

Что случилось

Причина отзыва — неисправность системы климат-контроля. Проблема возникла из-за некорректной работы программного обеспечения системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC).

При определенных условиях, в частности при сбое электрического компрессора, система может перейти в безопасный режим и выключить обогрев. Это, в свою очередь, препятствует нормальному функционированию системы размораживания лобового стекла. В холодную погоду это может привести к намерзанию льда, что существенно ухудшает видимость для водителя и увеличивает риск аварии.

Хотя электромобили оснащены двумя источниками тепла, расследование показало, что неисправность одного из них может заблокировать и работу второго.

Каких авто касается

Всего отзывают 94 320 электромобилей. Большинство из них — Toyota bZ4X (41 499 единиц), поскольку эта модель составляет основную часть общей платформы, на которой построены все три автомобиля. Toyota узнала о проблеме после запроса от Transport Canada, которая инициировала собственное расследование.

Решение проблемы довольно простое: дилерские центры обновят программное обеспечение системы климат-контроля на всех отозванных автомобилях. Кроме того, специалисты проверят электрические компрессоры и при необходимости заменят их.

авто электрокары проблемы автомобиль електромобиль Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
