Головна Авто Чому Toyota, Subaru та Lexus зупинили продаж електромобілів

Чому Toyota, Subaru та Lexus зупинили продаж електромобілів

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 06:00
Toyota, Subaru та Lexus припинили продаж електромобілів: які причини
2023 Subaru Solterra Фото: Subaru

Toyota, Subaru та Lexus відкликають майже 100 000 електромобілів. Це стосується моделей, випущених з 2023 по 2025 рік: Toyota bZ4X, Subaru Solterra та Lexus RZ. Також призупиняються продаж цих авто, що знаходяться у дилерських центрах.

Про це повідомив Autodosug.

Що трапилося

Причина відкликання — несправність системи клімат-контролю. Проблема виникла через некоректну роботу програмного забезпечення системи опалення, вентиляції та кондиціонування (HVAC).

За певних умов, зокрема при збої електричного компресора, система може перейти в безпечний режим та вимкнути обігрів. Це, своєю чергою, перешкоджає нормальному функціонуванню системи розморожування лобового скла. У холодну погоду це може призвести до намерзання льоду, що суттєво погіршує видимість для водія та збільшує ризик аварії.

Хоча електромобілі оснащені двома джерелами тепла, розслідування показало, що несправність одного з них може заблокувати і роботу другого.

Яких авто стосується

Загалом відкликають 94 320 електромобілів. Більшість з них — Toyota bZ4X (41 499 одиниць), позаяк ця модель становить основну частину спільної платформи, на якій побудовані всі три автомобілі. Toyota дізналася про проблему після запиту від Transport Canada, що ініціювало власне розслідування.

Розвʼязання проблеми доволі просте: дилерські центри оновлять програмне забезпечення системи клімат-контролю на всіх відкликаних автомобілях. Крім того, фахівці перевірять електричні компресори та за потреби замінять їх.

авто електрокари проблеми автомобіль електромобіль Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
