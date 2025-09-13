Заміна акумулятора Tesla: скільки треба заплатити

Батарея Tesla Model S Фото: greencarreports.com

Автомобілі Tesla самі по собі недешеві, тому ремонт транспортного засобу також має високі цінники, особливо, коли йдеться про заміни акумулятора. Скільки коштує батарея електромобіля, повідомили власники Tesla на спеціалізованих форумах.

Про це написав Slash Gear.

Ціна заміни

Звіти власників Tesla свідчать, що середня вартість заміни акумулятора коливається від 10 000 до 20 000 доларів США. Ціна залежить від моделі — стандартної або зі збільшеним запасом ходу.

Наприклад, один з власників з Техасу повідомив на Reddit, що торік йому озвучували ціну близько 15 000 доларів. Інший водій Model 3 у нещодавньому дописі зазначив, що повна заміна батареї обійдеться трохи більше 13 000 доларів. Важливо враховувати, що ціни постійно змінюються.

Як довго служать акумулятори Tesla

За даними JD Power, в середньому акумулятори в електромобілях служать від 10 до 20 років. Батареї Tesla втрачають близько 1% своєї місткості щороку. Це означає, що приблизно через 10 років акумулятор матиме близько 90% своєї початкової місткості.

Можливо, вам не доведеться платити з власної кишені за заміну акумулятора, позаяк кожен Tesla постачається з обмеженою гарантією на акумулятор та приводний блок.

Для Cybertruck гарантія поширюється на вісім років або понад 240 000 км, залежно від того, що настане раніше. Стандартні Model 3 та Model Y мають восьмирічну гарантію на 160 000 км. Версії Long Range цих двох моделей мають восьмирічну гарантію на 190 000 кілометр.

Згідно з US News & World Report, акумулятори Tesla реально можуть прослужити 480 000 км або більше за умови належного обслуговування. Були навіть деякі моделі Tesla, які проїхали понад 800 000 км.