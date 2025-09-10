Відео
Головна Авто Як дизельні авто поступаються електромобілям в Україні

Як дизельні авто поступаються електромобілям в Україні

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 15:20
Чому в Україні електромобілі популярніші за дизельні авто
Електромобіль. Фото: freepik.com

Якщо раніше більшість українських водіїв надавали перевагу бензиновим двигунам, то зараз ситуація змінюється. У серпні 2025 року зростає популярність гібридів та електромобілів, причому останні вже випереджають дизельні машини.

Це підтверджують дані про продажі нових та вживаних автомобілів, а також імпорт машин з пробігом з-за кордону, повідомив Інститут досліджень авторинку.

Внутрішні перепродажі

Українці, які купляють вживані авто на внутрішньому ринку, все ще надають перевагу бензиновим машинам (43%), але їх частка потроху зменшується. Дизельні авто тримаються стабільно (29,1%), а ось популярність машин з ГБО падає (20,9%). Найбільше зростання показують електромобілі (+0,7%) та гібриди (+0,2%), хоча їх частка в сегменті поки що невелика (4,7% та 2,1% відповідно).

Типи силових установок вживаних авто на внутрішньому ринку України
Інфографіка: eauto.org.ua

Імпорт авто з пробігом

Серед вживаних машин, які привозять в Україну, бензинові авто все ще переважають (47,5%), але дизельні втрачають позиції (-2,2%). А от електромобілі стрімко набирають оберти, займаючи вже 25,6% ринку, що є найбільшим зростанням. Гібриди тримаються на стабільному рівні (5,5%), а от машини з ГБО стають менш популярними.

Типи силових установок вживаних авто привезених в Україну з-за кордону
Інфографіка: eauto.org.ua

Нові автомобілі

На ринку нових авто ситуація найбільш показова: частка бензинових (-2,2%) та дизельних (-2,9%) авто помітно зменшується. Натомість електромобілі (28%) та гібриди (23,2%) стрімко зростають. Якщо об’єднати ці дві категорії, їхня загальна частка на ринку нових машин вже більша, ніж у бензинових моделей.

Типи силових установок нових авто в Україні
Інфографіка: eauto.org.ua

Український авторинок переживає переломний момент. Хоча традиційні бензинові та дизельні авто все ще займають більшу частину, вони поступово втрачають позиції. Натомість електромобілі та гібриди набирають популярності, й ця тенденція спостерігається у всіх сегментах ринку.

авто електрокари автомобіль продаж авто електромобіль гібрид вживані авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
