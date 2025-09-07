Дешеві європейські електрокари: чому їх немає

Китайський електромобіль. Фото: technode.com

Відсутність доступних електрокарів від європейських виробників — не просто ринковий пробіл, а стратегічне рішення, що відкрило двері для експансії китайських брендів. Поки такі гіганти, наприклад, Volkswagen та Mercedes, зосереджені на високомаржинальних моделях, компанії з КНР стрімко захоплюють сегмент доступних електромобілів, змінюючи розклад сил на світовому авторинку.

Про це написав Ionity.

Секрети успіху

За даними нового звіту Фонду FIA, Китай утвердився як світовий лідер у виробництві бюджетних електрокарів. Це дозволило йому з чистого імпортера автомобілів перетворитися на найбільшого експортера. Китайські виробники користуються значними перевагами, які європейські конкуренти поки що не можуть собі дозволити.

Контроль над ланцюжком постачання. Китайські компанії домінують у видобутку та переробці мінералів для акумуляторів, а також у виробництві самих батарей, що є найдорожчим компонентом електрокара. Це дає їм змогу суттєво знижувати кінцеву вартість продукції.

Ефективність виробництва. Величезний внутрішній ринок дозволив китайським виробникам масштабувати виробництво та оптимізувати процеси, що призвело до здешевлення продукції.

Технологічність. Китайські електрокари отримали передове програмне забезпечення, що відповідає запитам молодого покоління водіїв.

Доля Великої Британії

Яскравим прикладом китайської експансії є ринок Великої Британії. У червні цього року майже 10% усіх проданих нових автомобілів там були китайського виробництва, переважно від таких брендів, як MG та BYD. З понад 130 доступних моделей електромобілів, 33 коштують менш як 30 000 фунтів — цінову категорію, яку європейські виробники здебільшого ігнорують. За словами виконавчого директора Фонду RAC Стіва Гудінга, така ситуація може відродити популярність невеликих та доступних автомобілів, схожих на Ford Fiesta.

Поки європейські країни відкривають свої ринки для доступних китайських електрокарів, США залишаються для них практично закритими через високі торгівельні мита. Однак європейський досвід свідчить, що традиційним автовиробникам доведеться реагувати. Вони опинилися перед вибором: або продовжувати фокусуватися на преміумсегменті, ризикуючи втратити масового споживача, або кардинально змінювати бізнес-моделі для конкуренції з Китаєм.