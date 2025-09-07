Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому немає дешевих електрокарів від європейських виробників

Чому немає дешевих електрокарів від європейських виробників

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 17:40
Дешеві європейські електрокари: чому їх немає
Китайський електромобіль. Фото: technode.com

Відсутність доступних електрокарів від європейських виробників — не просто ринковий пробіл, а стратегічне рішення, що відкрило двері для експансії китайських брендів. Поки такі гіганти, наприклад, Volkswagen та Mercedes, зосереджені на високомаржинальних моделях, компанії з КНР стрімко захоплюють сегмент доступних електромобілів, змінюючи розклад сил на світовому авторинку.

Про це написав Ionity.

Реклама
Читайте також:

Секрети успіху

За даними нового звіту Фонду FIA, Китай утвердився як світовий лідер у виробництві бюджетних електрокарів. Це дозволило йому з чистого імпортера автомобілів перетворитися на найбільшого експортера. Китайські виробники користуються значними перевагами, які європейські конкуренти поки що не можуть собі дозволити.

  • Контроль над ланцюжком постачання. Китайські компанії домінують у видобутку та переробці мінералів для акумуляторів, а також у виробництві самих батарей, що є найдорожчим компонентом електрокара. Це дає їм змогу суттєво знижувати кінцеву вартість продукції.
  • Ефективність виробництва. Величезний внутрішній ринок дозволив китайським виробникам масштабувати виробництво та оптимізувати процеси, що призвело до здешевлення продукції.
  • Технологічність. Китайські електрокари отримали передове програмне забезпечення, що відповідає запитам молодого покоління водіїв.

Також читайте:

Звідки в Китаї сотня автомобільних брендів

Китай вигадав хитрий спосіб збільшити продажі авто в Європі

Які китайські автомобілі можна назвати надійним

Доля Великої Британії

Яскравим прикладом китайської експансії є ринок Великої Британії. У червні цього року майже 10% усіх проданих нових автомобілів там були китайського виробництва, переважно від таких брендів, як MG та BYD. З понад 130 доступних моделей електромобілів, 33 коштують менш як 30 000 фунтів — цінову категорію, яку європейські виробники здебільшого ігнорують. За словами виконавчого директора Фонду RAC Стіва Гудінга, така ситуація може відродити популярність невеликих та доступних автомобілів, схожих на Ford Fiesta.

Поки європейські країни відкривають свої ринки для доступних китайських електрокарів, США залишаються для них практично закритими через високі торгівельні мита. Однак європейський досвід свідчить, що традиційним автовиробникам доведеться реагувати. Вони опинилися перед вибором: або продовжувати фокусуватися на преміумсегменті, ризикуючи втратити масового споживача, або кардинально змінювати бізнес-моделі для конкуренції з Китаєм.

Китай авто електрокари Європа автомобіль електромобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації