Дешевые европейские электрокары: почему их нет

Почему нет дешевых электрокаров от европейских производителей
Отсутствие доступных электрокаров от европейских производителей — не просто рыночный пробел, а стратегическое решение, открывшее двери для экспансии китайских брендов. Пока такие гиганты, как Volkswagen и Mercedes, сосредоточены на высокомаржинальных моделях, компании из КНР стремительно захватывают сегмент доступных электромобилей, меняя расклад сил на мировом авторынке.
Об этом написал Ionity.
Секреты успеха
По данным нового отчета Фонда FIA, Китай утвердился как мировой лидер в производстве бюджетных электрокаров. Это позволило ему из чистого импортера автомобилей превратиться в крупнейшего экспортера. Китайские производители пользуются значительными преимуществами, которые европейские конкуренты пока не могут себе позволить.
- Контроль над цепочкой поставок. Китайские компании доминируют в добыче и переработке минералов для аккумуляторов, а также в производстве самих батарей, которые являются самым дорогим компонентом электрокара. Это позволяет им существенно снижать конечную стоимость продукции.
- Эффективность производства. Огромный внутренний рынок позволил китайским производителям масштабировать производство и оптимизировать процессы, что привело к удешевлению продукции.
- Технологичность. Китайские электрокары получили передовое программное обеспечение, отвечающее запросам молодого поколения водителей.
Также читайте:
Откуда в Китае сотня автомобильных брендов
Китай придумал хитрый способ увеличить продажи авто в Европе
Какие китайские автомобили можно назвать надежным
Судьба Великобритании
Ярким примером китайской экспансии является рынок Великобритании. В июне этого года почти 10% всех проданных новых автомобилей там были китайского производства, преимущественно от таких брендов, как MG и BYD. Из более 130 доступных моделей электромобилей, 33 стоят менее 30 000 фунтов — ценовую категорию, которую европейские производители в основном игнорируют. По словам исполнительного директора Фонда RAC Стива Гудинга, такая ситуация может возродить популярность небольших и доступных автомобилей, похожих на Ford Fiesta.
Пока европейские страны открывают свои рынки для доступных китайских электрокаров, США остаются для них практически закрытыми из-за высоких торговых пошлин. Однако европейский опыт показывает, что традиционным автопроизводителям придется реагировать. Они оказались перед выбором: либо продолжать фокусироваться на премиум-сегменте, рискуя потерять массового потребителя, либо кардинально менять бизнес-модели для конкуренции с Китаем.
Читайте Новини.LIVE!