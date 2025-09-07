Дешевые европейские электрокары: почему их нет

Китайский электромобиль. Фото: technode.com

Отсутствие доступных электрокаров от европейских производителей — не просто рыночный пробел, а стратегическое решение, открывшее двери для экспансии китайских брендов. Пока такие гиганты, как Volkswagen и Mercedes, сосредоточены на высокомаржинальных моделях, компании из КНР стремительно захватывают сегмент доступных электромобилей, меняя расклад сил на мировом авторынке.

Об этом написал Ionity.

Реклама

Читайте также:

Секреты успеха

По данным нового отчета Фонда FIA, Китай утвердился как мировой лидер в производстве бюджетных электрокаров. Это позволило ему из чистого импортера автомобилей превратиться в крупнейшего экспортера. Китайские производители пользуются значительными преимуществами, которые европейские конкуренты пока не могут себе позволить.

Контроль над цепочкой поставок. Китайские компании доминируют в добыче и переработке минералов для аккумуляторов, а также в производстве самих батарей, которые являются самым дорогим компонентом электрокара. Это позволяет им существенно снижать конечную стоимость продукции.

Китайские компании доминируют в добыче и переработке минералов для аккумуляторов, а также в производстве самих батарей, которые являются самым дорогим компонентом электрокара. Это позволяет им существенно снижать конечную стоимость продукции. Эффективность производства. Огромный внутренний рынок позволил китайским производителям масштабировать производство и оптимизировать процессы, что привело к удешевлению продукции.

Огромный внутренний рынок позволил китайским производителям масштабировать производство и оптимизировать процессы, что привело к удешевлению продукции. Технологичность. Китайские электрокары получили передовое программное обеспечение, отвечающее запросам молодого поколения водителей.

Также читайте:

Откуда в Китае сотня автомобильных брендов

Китай придумал хитрый способ увеличить продажи авто в Европе

Какие китайские автомобили можно назвать надежным

Судьба Великобритании

Ярким примером китайской экспансии является рынок Великобритании. В июне этого года почти 10% всех проданных новых автомобилей там были китайского производства, преимущественно от таких брендов, как MG и BYD. Из более 130 доступных моделей электромобилей, 33 стоят менее 30 000 фунтов — ценовую категорию, которую европейские производители в основном игнорируют. По словам исполнительного директора Фонда RAC Стива Гудинга, такая ситуация может возродить популярность небольших и доступных автомобилей, похожих на Ford Fiesta.

Пока европейские страны открывают свои рынки для доступных китайских электрокаров, США остаются для них практически закрытыми из-за высоких торговых пошлин. Однако европейский опыт показывает, что традиционным автопроизводителям придется реагировать. Они оказались перед выбором: либо продолжать фокусироваться на премиум-сегменте, рискуя потерять массового потребителя, либо кардинально менять бизнес-модели для конкуренции с Китаем.