Как дизельные авто уступают электромобилям в Украине

Как дизельные авто уступают электромобилям в Украине

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 15:20
Почему в Украине электромобили популярнее дизельных авто
Электромобиль. Фото: freepik.com

Если раньше большинство украинских водителей отдавали предпочтение бензиновым двигателям, то сейчас ситуация меняется. В августе 2025 года растет популярность гибридов и электромобилей, причем последние уже опережают дизельные машины.

Это подтверждают данные о продажах новых и подержанных автомобилей, а также импорт машин с пробегом из-за рубежа, сообщил Институт исследований авторынка.

Украинцы, которые покупают подержанные авто на внутреннем рынке, все еще предпочитают бензиновые машины (43%), но их доля понемногу уменьшается. Дизельные авто держатся стабильно (29,1%), а вот популярность машин с ГБО падает (20,9%). Наибольший рост показывают электромобили (+0,7%) и гибриды (+0,2%), хотя их доля в сегменте пока невелика (4,7% и 2,1% соответственно).

Типи силових установок вживаних авто на внутрішньому ринку України
Инфографика: eauto.org.ua

Импорт авто с пробегом

Среди подержанных машин, которые привозят в Украину, бензиновые авто все еще преобладают (47,5%), но дизельные теряют позиции (-2,2%). А вот электромобили стремительно набирают обороты, занимая уже 25,6% рынка, что является наибольшим ростом. Гибриды держатся на стабильном уровне (5,5%), а вот машины с ГБО становятся менее популярными.

Типи силових установок вживаних авто привезених в Україну з-за кордону
Инфографика: eauto.org.ua

Новые автомобили

На рынке новых авто ситуация наиболее показательна: доля бензиновых (-2,2%) и дизельных (-2,9%) авто заметно уменьшается. Зато электромобили (28%) и гибриды (23,2%) стремительно растут. Если объединить эти две категории, их общая доля на рынке новых машин уже больше, чем у бензиновых моделей.

Типи силових установок нових авто в Україні
Инфографика: eauto.org.ua

Украинский авторынок переживает переломный момент. Хотя традиционные бензиновые и дизельные авто все еще занимают большую часть, они постепенно теряют позиции. Зато электромобили и гибриды набирают популярность, и эта тенденция наблюдается во всех сегментах рынка.

авто электрокары автомобиль продажа авто електромобиль гибрид подержанные авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
