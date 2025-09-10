Почему в Украине электромобили популярнее дизельных авто

Электромобиль. Фото: freepik.com

Если раньше большинство украинских водителей отдавали предпочтение бензиновым двигателям, то сейчас ситуация меняется. В августе 2025 года растет популярность гибридов и электромобилей, причем последние уже опережают дизельные машины.

Это подтверждают данные о продажах новых и подержанных автомобилей, а также импорт машин с пробегом из-за рубежа, сообщил Институт исследований авторынка.

Внутренние перепродажи

Украинцы, которые покупают подержанные авто на внутреннем рынке, все еще предпочитают бензиновые машины (43%), но их доля понемногу уменьшается. Дизельные авто держатся стабильно (29,1%), а вот популярность машин с ГБО падает (20,9%). Наибольший рост показывают электромобили (+0,7%) и гибриды (+0,2%), хотя их доля в сегменте пока невелика (4,7% и 2,1% соответственно).

Инфографика: eauto.org.ua

Импорт авто с пробегом

Среди подержанных машин, которые привозят в Украину, бензиновые авто все еще преобладают (47,5%), но дизельные теряют позиции (-2,2%). А вот электромобили стремительно набирают обороты, занимая уже 25,6% рынка, что является наибольшим ростом. Гибриды держатся на стабильном уровне (5,5%), а вот машины с ГБО становятся менее популярными.

Инфографика: eauto.org.ua

Новые автомобили

На рынке новых авто ситуация наиболее показательна: доля бензиновых (-2,2%) и дизельных (-2,9%) авто заметно уменьшается. Зато электромобили (28%) и гибриды (23,2%) стремительно растут. Если объединить эти две категории, их общая доля на рынке новых машин уже больше, чем у бензиновых моделей.

Инфографика: eauto.org.ua

Украинский авторынок переживает переломный момент. Хотя традиционные бензиновые и дизельные авто все еще занимают большую часть, они постепенно теряют позиции. Зато электромобили и гибриды набирают популярность, и эта тенденция наблюдается во всех сегментах рынка.