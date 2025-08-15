Видео
Как Toyota спасает двигатели внутреннего сгорания

Как Toyota спасает двигатели внутреннего сгорания

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 15:20
Почему Toyota спасает двигатели внутреннего сгорания
Автомобили Toyota. Фото: edmunds.com

Когда многие автопроизводители полностью переключились на электромобили, Toyota делает ставку на эволюцию двигателей внутреннего сгорания. Японский гигант анонсировал новое семейство силовых агрегатов, которые должны стать основой его модельного ряда на ближайшие годы — эти двигатели будут компактнее, эффективнее и экологичнее, чем их предшественники.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Универсальные ДВС

Новая линейка будет включать два базовых двигателя: 1,5-литровый и 2-литровый, как в атмосферных, так и в турбированных версиях. Инженеры Toyota стремятся достичь теплового КПД более 41%, что является значительным достижением для двигателей внутреннего сгорания. Важной особенностью станет их универсальность: они смогут работать на биотопливе, водороде и даже на электронном топливе.

Новые двигатели не оставят равнодушными и поклонников спортивных авто. Двухлитровый турбированный агрегат, который будет представлен в моделях Gazoo Racing, сможет развивать до 600 лошадиных сил, сочетая мощность с экологичностью.

Умеренная электрификация

Компания также активно работает над технологией EREV (электромобили с увеличенным запасом хода), где ДВС используется только как генератор для зарядки батареи, работая в оптимальном диапазоне оборотов. Первые такие модели появятся на китайском рынке.

Кроме того, Toyota ставит амбициозную цель для своих подзарядных гибридов (PHEV): они должны иметь запас хода не менее 100 км на электротяге.

Также компания разрабатывает новую универсальную платформу, которая будет поддерживать все типы трансмиссий — от электромобилей до гибридов. Такой подход позволит быстрее выводить новые модели на рынок и повысит их безопасность.

авто электрокары автомобиль Мотор електромобиль гибрид двигатель Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
