Чому Toyota рятує двигуни внутрішнього згоряння

Коли багато автовиробників повністю перемикнулися на електромобілі, Toyota робить ставку на еволюцію двигунів внутрішнього згоряння. Японський гігант анонсував нове сімейство силових агрегатів, які мають стати основою його модельного ряду на найближчі роки — ці двигуни будуть компактнішими, ефективнішими та екологічнішими, ніж їхні попередники.

Універсальні ДВЗ

Нова лінійка включатиме два базових двигуни: 1,5-літровий та 2-літровий, як в атмосферних, так і в турбованих версіях. Інженери Toyota прагнуть досягти теплового ККД понад 41%, що є значним досягненням для двигунів внутрішнього згоряння. Важливою особливістю стане їхня універсальність: вони зможуть працювати на біопаливі, водні та навіть на електронному паливі.

Нові двигуни не залишать байдужими й шанувальників спортивних авто. Дволітровий турбований агрегат, який буде представлений у моделях Gazoo Racing, зможе розвивати до 600 кінських сил, поєднуючи потужність з екологічністю.

Поміркована електрифікація

Компанія також активно працює над технологією EREV (електромобілі зі збільшеним запасом ходу), де ДВЗ використовується лише як генератор для зарядки батареї, працюючи в оптимальному діапазоні обертів. Перші такі моделі з'являться на китайському ринку.

Крім того, Toyota ставить амбітну мету для своїх підзарядних гібридів (PHEV): вони повинні мати запас ходу щонайменше 100 км на електротязі.

Також компанія розробляє нову універсальну платформу, яка підтримуватиме всі типи трансмісій — від електромобілів до гібридів. Такий підхід дозволить швидше виводити нові моделі на ринок та підвищить їхню безпеку.